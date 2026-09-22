Đại diện PUBG lên tiếng xin lỗi nhưng càng khiến cộng đồng Esports Việt bức xúc

"Tâm thư" xin lỗi của phía đại diện Krafton (NPH PUBG) không những không "dập lửa" mà càng khiến cộng đồng Esports Việt thêm bức xúc.

"Tâm thư xin lỗi" của phía PUBG vẫn không nhắc gì đến nữ streamer người Hàn

Nhữ đã biết, những ngày qua, cộng đồng PUBG nói riêng và Esports nói chung đang đổ dồn sự chú ý về drama của PUBG. Từ một giải đấu mang tính chất showmatch giải trí, những rắc rối giữa 2 tuyển thủ người Việt là Himass - TanVuu với phía đối diện là nữ streamer Soopi của tổ chức Gen.G đang dần leo thang.

Drama của làng PUBG ngày càng "leo thang".

Theo đó, cộng đồng Esports Việt đã soi lại luồng livestream và phát hiện chính Soopi cũng có hành vi "đá stream" tương tự 2 tuyển thủ. Thế nhưng, trong khi phía NPH nhanh chóng mở quy trình kỷ luật nhắm thẳng vào Himass - TanVuu, hành vi sai phạm của nữ streamer nước chủ nhà lại hoàn toàn bị ngó lơ. Một số KOL, streamer danh tiếng của Việt Nam như DJ Chip, Rambo... hay chính đội chủ quản của hai tuyển thủ cũng lên tiếng bảo vệ "người mình".

Rambo tung bằng chứng Soopi cũng "đá stream".

DJ Chip xóa PUBG.

Đại diện AL - đội chủ quản của Himass tuyên bố bảo vệ tuyển thủ.

Trước làn sóng "thả bão phẫn nộ" từ người hâm mộ Việt Nam, ông Yoon Su-jin – Tổng phụ trách PUBG Publishing thuộc KRAFTON – đã phải đăng tải tâm thư công khai nhận lỗi. Đại diện NPH thừa nhận thất bại toàn diện trong khâu vận hành và xử lý khủng hoảng: không ban hành quy chế phòng ngừa từ sớm, dùng từ ngữ giảm nhẹ (chat-play) né tránh bản chất sự việc, phát tán thông báo bất nhất giữa tiếng Hàn và tiếng Việt khiến dư luận bị kích động, đồng thời bất lực trong việc bảo vệ danh dự người tham gia.

Tâm thư xin lỗi của đại diện PUBG.

Lời xin lỗi của phía PUBG khiến cộng đồng Esports Việt càng thêm bức xúc

Dù cúi đầu xin lỗi và khẳng định gánh chịu mọi chỉ trích, việc KRAFTON chỉ xác nhận vi phạm của Himass - TanVuu, tiếp tục "bỏ qua" Soopi và khiến các cam kết hỗ trợ pháp lý để đối tác "phục hồi danh dự" trong bức tâm thư này bị đánh giá là "vẫn vô cùng mập mờ, không thuyết phục". Chính vì vậy, ngay trên các diễn đàn mạng xã hội liên quan đến Esports Việt hoặc cộng đồng mạng Việt Nam nói chung, đa phần vẫn không hài lòng nếu không muốn nói là càng thêm bức xúc với Krafton.

Cộng đồng Esports Việt cũng bức xúc và thậm chí cũng đã rủ nhau xóa game.

Rõ ràng, nếu cùng một lỗi mà một bên bị xử lý triệt để, còn một bên vẫn không ai nhắc đến, đó rõ ràng là một vấn đề khiến nhiều người phải suy nghĩ, thắc mắc. Và nếu Krafton không xử lý vụ việc dứt khoát, hợp tình hợp lý hơn, sẽ còn có thể có những hậu quả lâu dài hơn cho chính tựa game battle royal này trong tương lai.