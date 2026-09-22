Mối lương duyên giữa HLV Mai Đức Chung và Lê Giang Patrik cách đây 18 năm

Mối lương duyên giữa HLV Mai Đức Chung và thủ môn Lê Giang Patrik.

Trước thềm đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, thủ môn Lê Giang Patrik đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với HLV Mai Đức Chung. Nhân dịp tái ngộ đặc biệt này, người gác đền sinh năm 1992 đã trân trọng trao tặng vị chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá Việt Nam chiếc áo đấu của mình. Đây không chỉ là món quà kỷ niệm đơn thuần, mà còn là lời tri ân sâu sắc từ đáy lòng gửi đến người đã thắp sáng và đồng hành cùng giấc mơ cống hiến cho quê hương của anh suốt gần hai thập kỷ.

Mối nhân duyên đặc biệt giữa cả hai bắt đầu từ cuối năm 2008. Thời điểm đó, Lê Giang Patrik mới chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi mang hai dòng máu Việt - Slovakia, lần đầu tiên trở về Việt Nam để thử thử việc. Nhớ lại giai đoạn ấy, chính HLV Mai Đức Chung - khi đang đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng đội tuyển U22 Việt Nam là người trực tiếp thẩm định tài năng chuyên môn của người gác đền trẻ tuổi.

Dù vô cùng ấn tượng với chiều cao lý tưởng 1,92 m cùng khả năng phán đoán, ra vào bắt bóng bổng rất chủ động của Patrik, ông Chung khi ấy vẫn giữ sự cẩn trọng cần thiết. Chiến lược gia lão thành cho rằng một thủ môn trẻ cần tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như thời gian để hòa nhập tốt với hàng phòng ngự. Dù không lập tức giữ anh lại, HLV Mai Đức Chung đã dành cho thủ môn Việt kiều những lời khuyên chân thành, chí tình và chan chứa sự bao dung của một người đi trước. Những lời dặn dò ấy đã trở thành kim chỉ nam nâng bước Patrik trong suốt chặng đường sự nghiệp gập gềnh sau đó.

Lê Giang Patrik gặp lại HLV Mai Đức Chung sau 18 năm (Ảnh: FBNV)

Xúc động chia sẻ trên trang cá nhân sau buổi gặp lại tại Hà Nội, Lê Giang Patrik trải lòng: "Lần đầu tiên con gặp chú là vào năm 2008. Hôm nay, sau 18 năm, một trong những giấc mơ lớn nhất của con đã trở thành hiện thực. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của chú. Con cảm ơn chú Mai Đức Chung vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con trên hành trình này. Con sẽ không bao giờ quên điều đó. Chúc chú và gia đình luôn bình an, hạnh phúc".

Hành trình 18 năm theo đuổi giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia của Lê Giang Patrik là một thiên tiểu thuyết đầy tính kiên trì. Trở lại V.League từ đầu năm 2023 trong màu áo CLB Công an Hà Nội, anh nhanh chóng chứng minh đẳng cấp chuyên môn vượt trội rồi chuyển sang trở thành chốt chặn vững chắc trong đội hình CLB Công an TP.HCM. Sự bền bỉ cùng phong độ ổn định đã giúp anh chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026.

Ngay sau khi đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Lê Giang Patrik đã tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Hiện tại, ở tuổi 34, anh tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và khẳng định vị trí trụ cột không thể thay thế nơi khung gỗ đội tuyển quốc gia và CLB Công an TP.HCM. Cuộc gặp gỡ với HLV Mai Đức Chung vì thế không chỉ khép lại một chặng đường kiên trì theo đuổi giấc mơ, mà còn mở ra chương mới đầy tự hào trong sự nghiệp của thủ thành mang dòng máu Việt.