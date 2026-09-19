Vì sao Văn Hậu vắng mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam?

Văn Hậu vắng mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam.

Việc Đoàn Văn Hậu vắng mặt trong danh sách hội quân của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Là cái tên quan trọng trong hành trình lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 cách đây chưa lâu, quyết định gạch tên hậu vệ sinh năm 1999 của HLV Kim Sang-sik đặt ra câu hỏi lớn: Đây là một "án kỷ luật ngầm" hay thuần túy xuất phát từ bài toán chuyên môn?

Trước khi danh sách tập trung được công bố, Văn Hậu trở thành tâm điểm chỉ trích dư luận sau pha va chạm thô bạo với Doãn Ngọc Tân tại V.League, khiến đồng nghiệp chấn thương còn bản thân anh nhận án treo giò 4 trận cùng khoản tiền phạt 20 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Văn Hậu bị treo giò 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Ảnh: Sport5)

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam không thiếu những tiền lệ các ngôi sao đánh mất vị trí ở cấp độ ĐTQG ngay sau các bê bối kỷ luật ở CLB.

Việc gạt Văn Hậu ở thời điểm nhạy cảm này được xem là bước đi khôn ngoan nhằm giải tỏa áp lực từ truyền thông, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn về tính kỷ luật. Đây cũng là "khoảng lặng" cần thiết để Văn Hậu nhìn nhận lại phong cách thi đấu vốn đã nhiều lần đẩy anh vào rắc rối.

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn thuần túy, sau thời gian dài vật lộn với chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng tới Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái sở trường. Việc chuyển sang đá trung vệ lệch trái ở ASEAN Cup vừa qua chỉ được xem là giải pháp "vá lỗi" tạm thời. Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik hiện có đủ phương án thay thế chất lượng. Ở hành lang trái, sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh giúp xua tan nỗi lo sau khi Nguyễn Văn Vĩ dính chấn thương. Tại vị trí trung vệ lệch trái, những cái tên như Nguyễn Nhật Minh, Lê Ngọc Bảo hay Adou Minh đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ với khả năng kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới không hề kém cạnh.

Danh sách triệu tập tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Dù nguyên nhân đến từ áp lực dư luận hay tính toán chiến thuật, việc Văn Hậu vắng mặt ở đợt hội quân lần này là một khoảng dừng hợp lý cho tất cả các bên. Với riêng cá nhân hậu vệ 27 tuổi, đây cũng là cơ hội để anh thay đổi tư duy chơi bóng nếu muốn tìm lại vị thế vốn có trong màu áo áo cờ đỏ sao vàng.