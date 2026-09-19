Bên trong biệt thự 650 tỷ của huyền thoại bóng đá SN 1985: Có cả sân bóng riêng, phòng tập golf và chuồng đua ngựa trong nhà

Hé lộ siêu biệt thự của huyền thoại bóng đá Anh Rooney.

Vợ chồng Wayne và Coleen Rooney vừa chính thức hé lộ những hình ảnh độc quyền bên trong căn siêu biệt thự trị giá 20 triệu bảng Anh (khoảng 650 tỷ VNĐ) thông qua đoạn trailer cho bộ phim truyền hình thực tế sắp trình làng trên nền tảng Disney. Chương trình thuộc thể loại theo chân nhân vật, mở ra góc nhìn toàn cảnh về cuộc sống thường nhật của một trong những gia đình nổi tiếng nhất xứ sở sương mờ, nơi hai vợ chồng phải dung hòa giữa các dự án kinh doanh, việc chăm sóc con cái và áp lực giữ gìn mái ấm gia đình.

Để hoàn thiện "ngôi nhà mơ ước", cựu chân sút Manchester United và tuyển Anh đã không ngần ngại chi đậm tay. Cơ ngơi này được thiết kế như một pháo đài kiên cố tọa lạc giữa vùng nông thôn yên bình, nằm ẩn mình sau một hồ nước tự nhiên và trải rộng trên diện tích khoảng 16 ha được chăm chút tỉ mỉ. Dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và bị công chúng gắn cho biệt danh "Biệt thự Morrisons" vì kiến trúc bề thế có phần giống một chuỗi siêu thị, Coleen vẫn tự hào khẳng định ngôi nhà là tất cả những gì cô từng mơ ước, dù thách thức lớn nhất là phải "chia sẻ không gian sống này với năm người đàn ông trong nhà".

Căn biệt thự nhà Rooney được hé lộ (Ảnh: Backrid)

Bên trong dinh thự 20 triệu bảng là chuỗi tiện ích xa xỉ phục vụ tối đa nhu cầu giải trí và thể thao của gia đình. Công trình gồm một hầm rượu, rạp chiếu phim 10 chỗ ngồi, phòng chơi bi-a snooker kèm quầy bar, bể bơi trong nhà, khu spa ngầm với phòng xông hơi và bể sục, cùng khu chuồng trại đủ sức chứa 14 chú ngựa. Đặc biệt, để phục vụ niềm đam mê thể thao của các con, Rooney đã cho xây dựng một sân bóng đá riêng ngoài trời cùng phòng tập đánh golf trong nhà hiện đại.

Thiết kế nội thất của dinh thự mang đậm phong cách cổ điển với hai tông màu kem và xám sang trọng làm chủ đạo. Khu vực bếp gây ấn tượng mạnh nhờ đảo bếp quy mô lớn trang bị mặt đá cẩm thạch trắng tinh xảo. Tầng 2 sở hữu 6 phòng ngủ khép kín, trong đó phòng ngủ chính tích hợp không gian thay đồ rộng lớn. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là sự phân luồng giao thông tinh tế: gia đình bố trí hệ thống thang máy và nhà vệ sinh dành riêng cho khách nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho không gian sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, garage xa xỉ có sức chứa 6 chiếc siêu xe và hệ thống "đuổi chim tự động" công nghệ cao cũng được lắp đặt quanh khuôn viên để bảo vệ thảm cỏ.

Một số hình ảnh trong nhà được hé lộ (Ảnh: Disney)

(Ảnh: Disney)

(Ảnh: Disney)

Bộ phim tài liệu còn mang đến góc nhìn chân thực chưa từng có về những thăng trầm trong đời sống hôn nhân của cặp đôi, hành trình nuôi dạy bốn cậu con trai hiếu động, cũng như chặng đường đồng hành cùng cậu con cả Kai Rooney trên con đường theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Manchester United.