Lời khuyên giảm cân từ chàng trai nặng 210 kg thành huấn luyện viên thể hình body săn chắc

Chàng trai người Mỹ nặng 210 kg thành huấn luyện viên thể hình.

Ở tuổi 19, David John Castañeda (hiện 22 tuổi, sống tại Texas, Mỹ) từng trải qua những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời khi cân nặng chạm mốc kỷ lục hơn 210 kg – vượt xa ngưỡng đo của các loại cân điện tử thông thường. Tình trạng béo phì nghiêm trọng khiến anh gần như nằm liệt giường, da lưng và đùi bị lở loét do tạ trọng cơ thể đè nén. Vùng cổ của David cũng xuất hiện các mảng da sạm đen, dày cộm, dấu hiệu cảnh báo chứng gai đen do cơ thể kháng insulin nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống mất kiểm soát. Thực đơn mỗi ngày của anh khi đó khởi đầu bằng chảo trứng cuộn 8 quả trộn phô mai, giăm bông và thịt xông khói. Bữa trưa gồm nguyên gói mì Ý xào thịt bò hoặc gà, ăn kèm bánh mì và bánh tráng ngô; còn bữa tối là khẩu phần cơm khổng lồ ngập thịt. Xen kẽ các bữa chính, chàng trai trẻ liên tục nạp khoai tây chiên, bỏng ngô, ngũ cốc và kem. Cơn thèm ăn vô độ khiến anh nhiều lần ăn đến mức đau tức bụng.

Bước ngoặt diễn ra vào tháng 10/2023, khi David nhận ra lối sống này đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Thay vì sợ hãi lộ trình ăn kiêng kéo dài nhiều năm, anh tự xóc lại tinh thần với suy nghĩ thời gian vẫn sẽ trôi qua dù bản thân tiếp tục trì hoãn hay bắt đầu hành động.

Chàng trai giảm cân từ hơn 200kg thành HLV thể hình (Ảnh: Sun)

Giảm cân nhờ việc kết hợp tập luyện và ăn uống

Chàng trai trẻ bắt đầu chiến dịch giải cứu chính mình bằng việc cắt cơn nghiện thực phẩm. Ban đầu, anh áp dụng chế độ ăn giàu chất béo, cắt giảm tối đa tinh bột (keto) kết hợp nhịn ăn ngắt quãng và nhịn ăn bằng nước lọc để lấy lại quyền kiểm soát vị giác. Sau khi cơ thể thích nghi, anh chuyển sang phương pháp thâm hụt calo nhằm ép mỡ thừa chuyển hóa thành năng lượng.

Song song với việc điều chỉnh dinh dưỡng, David ép mình đến phòng gym đều đặn hàng ngày. Vượt qua mặc cảm tự ti ban đầu khi thấy bản thân quá nặng nề và yếu ớt, anh kiên trì nâng dần cường độ tập luyện để bứt phá các giới hạn thể lực.

Sau gần ba năm nỗ lực kiên trì ăn uống và tập luyện tự nhiên – hoàn toàn không dùng đến thuốc tiêm hỗ trợ, David đã giảm thành công 124 kg. Hiện tại, anh duy trì mức cân nặng ổn định quanh mốc 86 kg và trở thành một huấn luyện viên giảm cân chuyên nghiệp.

Chàng trai từng không chạy nổi một dặm (1,6 km) giờ đây đã dễ dàng hoàn thành đường chạy 5 km dưới 30 phút. David từng chia sẻ: "Sự tự tin của tôi đến từ những gì đã chứng minh được cho bản thân, chứ không chỉ ở ngoại hình. Nếu muốn làm gì, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Lần đầu tiên, tôi thấy mình đang thực sự sống chứ không chỉ tồn tại".

Theo The Sun