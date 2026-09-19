Cầu thủ nổi tiếng nửa đêm còn ra ngoài đi chơi cùng bạn, phản ứng của vợ gây chú ý

Cái nhìn đầu tiên về "The Real Rooneys": Coleen nổi giận mắng Rooney vì thức khuya đi chơi cùng bạn.

Trong đoạn trailer ra mắt cho loạt phim truyền hình thực tế mới The Real Rooneys, cựu danh thủ Manchester United và tuyển Anh – Wayne Rooney đã hóm hỉnh thừa nhận mình sở hữu cả một “tập cẩm nang xin lỗi vợ” vì những lần nhậu nhẹt và thói quen sinh hoạt vô kỷ luật.

Khán giả được chứng kiến một phân đoạn gay gắt khi Coleen nổi giận mắng chồng ngay trong kỳ nghỉ gia đình vì thói thức khuya đi chơi cùng bạn bè. Bỏ lại Wayne ngượng ngùng trên bãi biển, cô bức xúc: "Đây vốn là kỳ nghỉ dành cho gia đình. Anh không thể cứ tiếp tục làm cái thói đó được". Đáp lại với thái độ phân trần, chân sút 40 tuổi cười trừ trước ống kính máy quay: "Cẩm nang ra rìa ngủ... tôi sắp đọc xong cuốn thứ ba rồi".

Cuộc sống của gia đình Rooney được hé lộ qua bộ phim (Ảnh: Disney)

Cặp đôi gắn bó từ thời thơ ấu tại Croxteth (Liverpool) từng nhiều lần đối mặt với sóng gió do những bê bối đời tư của Wayne, đỉnh điểm là sự cố nhậu nhẹt xuyên đêm tại phòng khách sạn cùng ba phụ nữ hồi năm 2021. Chính Wayne từng cay đắng thừa nhận bản thân "có lẽ đã không còn sống" nếu thiếu đi sự bao dung và nâng đỡ từ vợ.

Hiện tại, ở tuổi 40, vợ chồng Rooney quyết định mở cửa căn biệt thự xa hoa tại Cheshire cho ê-kíp ghi hình. Đây là nơi họ sống cùng bốn con trai: Kai (16 tuổi), Klay (13 tuổi), Kit (10 tuổi) và Cass (8 tuổi). Sau giai đoạn dài lùi về hậu phương làm nội trợ, Coleen đang trở lại mạnh mẽ với tư cách ngôi sao đắt show nhờ hiệu ứng từ chương trình I’m A Celebrity và vụ kiện tụng ồn ào với Rebekah Vardy. "Những biến cố và trải nghiệm gần đây đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới. Tôi đang trở lại với công việc, còn Wayne thì phụ trách đưa đón các con đi học". Coleen cho biết.

Coleen gắn bó với Rooney từ thời trẻ (Ảnh: News Group Newspapers Ltd)

Cuộc sống thường nhật của gia đình cựu tiền đạo hiện lên vừa náo nhiệt, vừa tràn ngập tiếng cười lẫn áp lực. Trong một cảnh quay, khi sản xuất đặt câu hỏi "Ai nổi tiếng hơn, bố hay mẹ?", cậu con trai Klay không ngần ngại đáp: "Bố cháu. Mẹ chỉ được biết đến nhờ bố thôi".

Trước sự hỗn loạn của đông con, Wayne bông đùa: "Sao ngày xưa mình lại sinh lắm con thế nhỉ?" rồi khẳng định chắc nịch sẽ không có ý định sinh thêm vì anh "đã thắt ống dẫn tinh rồi".

Rời ghế huấn luyện viên để chuyển sang làm bình luận viên cho đài BBC, Wayne xuất hiện trong phân cảnh trải nghiệm thả nổi trên mặt nước băng giá cùng vợ. Anh hài hước nhớ lại thời nghèo khó: "Nghĩ lại thời còn lớn lên ở Crocky, chẳng bao giờ tôi tưởng tượng nổi có ngày mình lại mặc đồ như một con mực rồi ngồi uống sâm panh thế này".

Dù vậy, bộ phim cũng không giấu đi những khoảnh khắc trầm lắng. Coleen bật khóc chia sẻ về gánh nặng giữ lửa ấm gia đình: "Áp lực rất lớn. Việc cân bằng mọi thứ thực sự quá sức, và không phải lúc nào căn nhà này cũng ngập tràn niềm vui". Những chia sẻ trong bộ phim được phát sóng vào cuối tháng 9 hứa hẹn sẽ đem đến những góc khuất thú vụ về cuộc đời của Rooney.