Căn biệt thự 500m2 của Phan Văn Đức đang xây ở quê

Vợ Phan Văn Đức hé lộ những hình ảnh của căn biệt thự đang xây dựng ở quê.

Sau khi cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội gặt hái nhiều thành công trên sân cỏ, tiền vệ Phan Văn Đức (sinh năm 1996) tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ bản vẽ thiết kế biệt thự mới đang hoàn thiện tại quê nhà Nghệ An. Đây được xem là thành quả ngọt ngào sau nhiều năm nỗ lực của nam tuyển thủ cùng bà xã Võ Nhật Linh (sinh năm 1997).

Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh công khai tình cảm vào năm 2019 và chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2020. Trước khi kết hôn, Nhật Linh từng tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non và nổi tiếng với danh xưng "cô giáo hot girl". Sau khi lập gia đình, cô chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh, cùng chồng quản lý một khách sạn tại Cửa Lò và thử sức ở nhiều lĩnh vực mới. Sau hơn 4 năm gắn bó, cặp đôi "trai tài gái sắc" của bóng đá Việt Nam đã có với nhau hai nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ.

Cơ ngơi mới của vợ chồng nam cầu thủ có tổng diện tích mặt sàn lên tới 500m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang đậm không gian nghỉ dưỡng. Điểm đặc biệt của công trình là sự dung hòa khéo léo giữa không gian sống gia đình và công việc kinh doanh. Ngay từ lối vào mặt tiền, ngôi nhà đã dành riêng một vị trí sang trọng cho tiệm hoa tươi mang tên "Sunshine Flower" của Nhật Linh.

Nhật Linh hé lộ hình ảnh căn nhà sắp hoàn thiện

Song song đó, khu vực gara ô tô cũng được thiết kế sát tường một hệ tủ kính lớn để trưng bày các danh hiệu, cúp vô địch và huy chương trong sự nghiệp "quần đùi áo số" của Văn Đức. Lối đi dọc hông nhà phủ xanh bằng thảm cỏ mượt mà cùng hệ cây đón nắng, mang lại cảm giác dịu mát ngay từ khi bước qua cánh cổng.

Bước vào bên trong, phòng khách và khu vực bếp được thiết kế theo xu hướng không gian mở với phần trần thông tầng đẩy lên rất cao, tạo cảm giác bề thế và thoáng đãng. Khu vực riêng tư của gia đình được chăm chút tỉ mỉ theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu duy trì thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, căn biệt thự còn tích hợp thêm phòng gym riêng hiện đại.

Căn biệt thự 500m² tại Nghệ An không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, khéo léo dung hòa giữa sở thích cá nhân của hai vợ chồng và không gian phát triển lành mạnh cho con nhỏ. Căn nhà hiện đang trong quá trình hoàn thiện phần thô và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.