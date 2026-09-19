“Nữ thần” đấu kiếm Hàn Quốc: Đẹp như idol Kpop, 20 tuổi đã vô địch World Cup

Nữ kiếm thủ Yang Seung-hye thu hút sự chú ý lớn tại Asiad 2026.

“Nếu bạn chưa tìm được VĐV nào để cổ vũ tại Asiad, chúng tôi gợi ý cho bạn nữ kiếm thủ Hàn Quốc Yang Seung-hye”, trang Khaosod (Thái Lan) giới thiệu về Yang Seung-hye.

Ở tuổi 20, Yang Seung-hye chuẩn bị bước vào kỳ Asiad đầu tiên trong sự nghiệp. Cô là 1 trong 4 thành viên của đội tuyển kiếm 3 cạnh nữ Hàn Quốc và sẽ tham gia nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ.

Yang Seung-hye trong trang phục đội tuyển đấu kiếm Hàn Quốc

Trước khi đến với Asiad, Yang Seung-hye đã có khá nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế. Hồi tháng 5 vừa qua, Yang Seung-hye cùng tuyển Hàn Quốc giành chức HCV kiếm 3 cạnh đồng đội nữ tại World Cup đấu kiếm 2025/26. Tới tháng 6, nữ kiếm thủ 20 tuổi tiếp tục cùng đồng đội đăng quang chức vô địch châu Á.

Tại giải đấu kiếm thế giới diễn ra hồi tháng 7, Yang Seung-hye góp mặt trong đội hình tuyển Hàn Quốc giành HCĐ. Họ liên tục thắng áp đảo các đối thủ và chỉ để thua sát nút với tỉ số 44-45 trước Italia (đội sau đó vô địch) tại vòng bán kết.

Yang Seung-hye đã có 1 chức vô địch World Cup và 1 chức vô địch châu Á

Là thành viên trẻ tuổi nhất đội kiếm 3 cạnh nữ Hàn Quốc, Yang Seung-hye chưa có nhiều thời gian thi đấu như các đồng đội. Trang Chosun (Hàn Quốc) dành lời khen ngợi cho VĐV 20 tuổi:

“Yang Seung-hye được mệnh danh là "nữ thần đấu kiếm" nhờ kỹ năng xuất sắc và vẻ đẹp rạng rỡ từ thời còn học tại trường Trung học Thể dục Chungbuk. Khi đó, Yang Seung-hye đã mạnh dạn tuyên bố: "Tôi muốn trở thành đại diện quốc gia, tham gia Olympic và giành huy chương vàng." Giờ đây, ở tuổi 20 và là thành viên đội tuyển quốc gia, Yang Seung-hye đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Hình ảnh đời thường của Yang Seung-hye

Vào năm 2022, nữ ca sĩ Kpop Bona từng nổi tiếng khi vào vai nhân vật kiếm thủ Ko Yu-rim trong bộ phim "Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt". Người hâm mộ Hàn Quốc giờ đây đang gọi Yang Seung-hye là “Ko Yu-rim ngoài đời thực” bởi tài năng cùng vẻ đẹp nổi bật.

Nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ Asiad 2026 sẽ diễn ra trọn vẹn trong ngày 25/9 tới.