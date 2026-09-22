Cầu thủ đánh nguội Đình Bắc nhận án kỷ luật

CLB TP.Đồng Nai phạt nặng hai cầu thủ vì hành vi chơi xấu với tiền đạo Đình Bắc.

Sau những tình huống va chạm gây tranh cãi nhắm vào tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 3 V.League 2026/27, Ban lãnh đạo CLB TP.Đồng Nai đã quyết định ra án phạt kỷ luật nội bộ nghiêm khắc đối với Lê Văn Sơn và Huỳnh Tấn Sinh, đồng thời chính thức gửi lời xin lỗi đến đối thủ.

Sự việc diễn ra trong cuộc đối đầu giữa CLB TP.Đồng Nai và CLB CAHN thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League trên sân Bình Phước. Ngay từ phút 16 của hiệp 1, hậu vệ Lê Văn Sơn đã có hành vi vung tay trúng vùng cổ của Đình Bắc trong một pha tranh chấp quyết liệt. Trọng tài chính Lê Vũ Linh lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Văn Sơn.

Văn Sơn cùi chỏ vào cổ Đình Bắc (Ảnh: VPF)

Sự căng thẳng tiếp tục leo thang ở hiệp đấu thứ hai khi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh có tới hai tình huống đá thẳng vào chân Đình Bắc trong lúc tiền đạo đội khách đang khống chế bóng. Quyết định chỉ rút thẻ vàng của trọng tài dành cho Tấn Sinh đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, cho rằng án phạt trên sân là quá nhẹ so với mức độ nguy hiểm của pha bóng.

Tấn Sinh 2 lần đá từ phía sau vào Đình Bắc (Ảnh: FPT Play)

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ban lãnh đạo CLB TP.Đồng Nai đã trực tiếp vào phòng thay đồ để quán triệt tinh thần toàn đội về kỷ luật và kiểm soát cảm xúc. Đội bóng khẳng định mọi hành vi phản ứng mất kiềm chế, ảnh hưởng đến đồng nghiệp và hình ảnh CLB đều không được chấp nhận.

Trên cơ sở xem xét kỹ lại các băng ghi hình, CLB TP.Đồng Nai đã quyết định xử phạt nội bộ 20 triệu đồng đối với cả Lê Văn Sơn và Huỳnh Tấn Sinh. Riêng Tấn Sinh nhận thêm án phạt đình chỉ thi đấu nội bộ 1 trận. Cả hai cầu thủ đều đã chủ động nhận khuyết điểm trước Ban huấn luyện, đồng đội và cam kết không tái phạm.

Bên cạnh các biện pháp xử lý cá nhân, đại diện CLB TP.Đồng Nai cũng chính thức gửi lời xin lỗi chân thành tới cá nhân tiền đạo Đình Bắc cùng CLB CAHN, mong nhận được sự chia sẻ sau những sự cố đáng tiếc. Đội bóng nhấn mạnh sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp từ dư luận để chấn chỉnh lối chơi, hướng tới phong cách bóng đá đẹp và cống hiến hơn trong chặng đường sắp tới.