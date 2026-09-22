Thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê phơi lúa cho mẹ

V.League tạm nghỉ, thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê thăm gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến hội hâm mộ không khỏi thích thú khi đăng tải khoảnh khắc đời thường đầy bình dị tại quê nhà Thanh Hóa. Tạm rời xa không khí căng thẳng của giải đấu chuyên nghiệp, thủ môn sinh năm 1997 tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau trận đấu để trở về nhà, xắn tay áo phụ giúp gia đình đúng dịp vụ mùa bận rộn.

Đoạn clip ngắn của Tiến Dũng nhanh chóng nhận về "cơn mưa" tương tác từ cư dân mạng nhờ dòng chú thích ngắn gọn nhưng chân chất: "Tới mùa gặt rồi, về phơi lúa với mẹ thôi". Khác hẳn với diện mạo chỉn chu trên sân tập hay phong độ bảnh bao mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, Bùi Tiến Dũng ngoài đời mộc mạc, anh diện áo ba lỗ xám, quần đùi giản dị, đi dép lê và thoải mái cùng mẹ (bà Phạm Thị Điều) cùng bà con xóm giềng thu lúa, đóng bao và vận chuyển những bao nông sản nặng dưới nắng ngày hè. Dù công việc chân tay nặng nhọc, nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng vẫn luôn thường trực trên môi nam thủ thành.

Đáng chú ý, chuyến trở về này diễn ra ngay sau giai đoạn thi đấu vô cùng bùng nổ của Bùi Tiến Dũng. Sau khi kiên trì vượt qua giai đoạn chấn thương dây chằng gian khó để tái xuất ấn tượng, đỉnh điểm là màn trình diễn xuất thần cản phá thành công 2 quả phạt đền trên loạt sút luân lưu giúp CLB Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội ở Cúp quốc gia.

Tiến Dũng sau khi thành "thủ môn quốc dân" rồi dần bình lặng hơn khi sự nghiệp không còn đỉnh cao nhưng ở anh luôn có sự tình cảm, bình dị. Hiện tại, Tiến Dũng đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người mẫu Dianka Zakhidova và 1 cậu con trai nhỏ. Nàng WAG sinh năm 2000 cũng thường xuyên cùng chồng con về quê nội Thanh Hoá. Cô và bé Tiến Đan cũng là điểm tựa để Tiến Dũng yên tâm vượt qua mọi giai đoạn khó khăn và trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ.