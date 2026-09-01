Bị "chất thải" của chim rơi vào người, tay vợt Pickleball ngược dòng để vô địch PPA Arizona

Chris Haworth gặp sự cố dở khóc dở cười trong set quyết định, nhưng vẫn khép lại chung kết đơn nam PPA Arizona bằng chiến thắng trước Federico Staksrud.

Trận chung kết đơn nam PPA Arizona có một tình huống bất ngờ xảy ra. Trong set 3, Chris Haworth đang lau mồ hôi thì bị "chất thải" của chim rơi trúng người. Đúng thời khắc quan trọng của trận chung kết thì sự cố này xảy ra, không biết là nên vui hay buồn.

Chris ngơ ngác tìm "thủ phạm"

"Thủ phạm" đã được xác định ngay trên sóng truyền hình

Nhiều người vẫn nói rằng bị "chất thải" của chim rơi vào đầu là may mắn, điều này cũng có vẻ phần nào đúng đúng với tay vợt Mỹ. Ở set 1, Chris Haworth thua sát nút 10-12 rồi thắng lại 11-9 ở set thứ 2 để cân bằng tỷ số. Chiến thắng ở set cuối giúp Haworth hoàn tất màn ngược dòng 2-1 (10-12, 11-9, 11-6) trước Staksrud. Tất nhiên, anh đã có một trận đấu tuyệt vời và nên nhớ Haworth luôn được đánh giá cao ở khả năng đánh đơn.

Chris Haworth đã có 1 trận đấu tuyệt vời

Hành trình đến chiếc cúp cũng cho thấy Haworth chẳng cần chờ vận may từ trên trời. Ở bán kết, anh đánh bại Christian Alshon với tỷ số 11-3, 11-1. Đối thủ trong trận tranh ngôi vô địch cũng không hề đơn giản. Staksrud đã lần lượt loại Ben Johns ở tứ kết, Hunter Johnson ở bán kết trước khi chạm trán Haworth.

Rời Arizona với chức vô địch đơn nam, Haworth còn có thêm một kỷ niệm khá đặc biệt. Còn chuyện "chất thải" của chim có thực sự mang lại may mắn hay không, có lẽ để nhà vô địch tự đánh giá.