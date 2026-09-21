Asiad: Gấp rút khiếu nại ban tổ chức, VĐV Việt Nam giành vé vào chung kết

Đội Việt Nam đã giành vé vào chung kết sau khi khiếu nại thành công.

Ngày 21/9, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam góp mặt trong hàng loạt nội dung thi đấu tại Asiad 2026. Có 3 tuyển thủ lọt vào vòng chung kết gồm: Đặng Ngọc Xuân Thiện (nội dung ngựa tay quay), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống).

Tình tiết đáng chú ý diễn ra ở nội dung nhảy chống. Ban đầu, bài thi nhảy chống của Trịnh Hải Khang chỉ được chấm 12,966 điểm. Dựa trên kinh nghiệm thi đấu cùng đánh giá chuyên môn, HLV Trương Minh Sang đã khiếu nại với ban tổ chức. Sau khi xem xét, tổ trọng tài điều chỉnh điểm độ khó tăng thêm 0,4 điểm, nâng điểm lần nhảy đầu của Hải Khang lên 13,366 điểm. Kết quả cuối cùng, vận động viên của Việt Nam đạt điểm trung bình 13,700 và giành quyền vào chung kết.

Trịnh Hải Khang vào chung kết nội dung nhảy chống tại Asiad 2026

Vào ngày 24/9 tới, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong sẽ thi đấu vòng chung kết. Nội dung của Trịnh Hải Khang thi đấu chung kết vào ngày 25/9.