Cầu thủ nữ SN 1988 là "dị nhân" bóng đá Việt: 5 lần vô địch SEA Games, có 2 bằng đại học, vừa học xong thạc sĩ

Cầu thủ nữ 38 tuổi vẫn miệt mài trau dồi tri thức.

Trong làng thể thao Việt Nam, Trần Thị Thùy Trang từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu bền bỉ và nỗ lực vươn lên không ngừng. Không chỉ khiến người hâm mộ ngả mũ trước sự nghiệp thi đấu lẫy lừng ở cả sân cỏ 11 người lẫn Futsal, nữ tuyển thủ sinh năm 1988 còn tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi liên tiếp gặt hái những cột mốc tri thức đáng tự hào ngay trong năm 2026.

"Huyền thoại sống" của bóng đá nữ Việt Nam

Trần Thị Thùy Trang sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất kỳ vận động viên nào cũng mơ ước. Cô là một trong những trường hợp hiếm hoi của bóng đá Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ ở cả hai bộ môn: bóng đá sân 11 người và Futsal. Đến nay, cô đã sở hữu tới 5 tấm huy chương vàng SEA Games (4 HCV bóng đá 11 người và 1 HCV Futsal). Bên cạnh đó, Thùy Trang còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup nữ 2023, đồng thời cùng CLB nữ TP.HCM thống trị các giải quốc nội và tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Sự dẻo dai, bền bỉ cùng tư duy chơi bóng thông minh giúp Thùy Trang duy trì phong độ đỉnh cao dù đã bước sang lứa tuổi U40. Đóng góp phi thường của cô từng được trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành riêng bài viết vinh danh, trân trọng gọi cô là một "dị nhân" hay "quái kiệt" đầy bản lĩnh của bóng đá châu Á.

Trần Thị Thùy Trang từng được FIFA vinh danh là "dị nhân" của bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Hành trình chinh phục tri thức

Song song với những giọt mồ hôi trên sân tập và những khoảnh khắc thăng hoa dưới ánh đèn sân vận động, Thùy Trang vẫn lặng lẽ theo đuổi con đường học vấn. Năm 2026 trở thành một năm bội thu trái ngọt tri thức đối với nữ tuyển thủ kỳ cựu này.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Thùy Trang đã liên tiếp hoàn thành hai cột mốc quan trọng. Ngày 15/08/2026, cô bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, vào tháng 9/2026, cô lại rạng rỡ xuất hiện trên bục nhận bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Cửu Long.

Nói về hành trình đầy thử thách này, Thùy Trang xúc động nhớ lại những ngày tháng phải liên tục "chạy đua" với thời gian: "Có những ngày, khi tiếng còi trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc mình vội vàng chạy về cho kịp giờ thi". Việc vừa phải duy trì khối lượng vận động khổng lồ của một vận động viên chuyên nghiệp, vừa học tập ở 2 ngôi trường cho thấy sự kiên trì của Thùy Trang.

Thùy Trang vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ (Ảnh: NVCC)

Cô cùng hoàn thành cử nhân ngôn ngữ Anh (Ảnh: NVCC)

Với Thùy Trang, tri thức là hành trang vững chắc cho chặng đường tương lai sau khi cô rời xa thảm cỏ xanh. Từ một tiền vệ quả cảm trên sân cỏ đến một tân Thạc sĩ, Cử nhân trên giảng đường, Trần Thị Thùy Trang tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành tấm gương sáng về tinh thần học hỏi cho các thế hệ vận động viên trẻ noi theo.