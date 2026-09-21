Thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu tiết lộ giai đoạn khủng hoảng: "Đã có lúc tôi như sống trong bóng tối, kiệt quệ"

Trở lại sau thời gian dài chấn thương, thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu xuất sắc giúp CLB Đà Nẵng thắng Hà Nội tại vòng loại Cúp quốc gia 2026/27.

Tối 20/9, màn so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Đà Nẵng tại Cúp quốc gia 2026/2027 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Đội khách Đà Nẵng bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 19 sau pha dứt điểm quyết đoán của Kalvin Lương từ quả tấn công bên cánh phải, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện sông Hàn không kéo dài quá lâu. Phút 28, Văn Quyết có pha xử lý kỹ thuật tinh tế trước khi căng ngang thuận lợi cho Andrew Jung đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho CLB Hà Nội.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, dù tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng đội bóng thủ đô vẫn không thể ghi thêm bàn thắng trước sự thi đấu tập trung cao độ của hàng thủ Đà Nẵng. Kết quả hòa 1-1 sau hai hiệp chính buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng bại.

Trên chấm 11m, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã tái hiện khả năng bắt phạt đền xuất thần từng làm nên thương hiệu của anh tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Người nhện của CLB Đà Nẵng thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công hai cú sút của Adam Targatt và Đỗ Hoàng Hên. Đặc biệt, pha cản phá quyết định ở lượt sút của Đỗ Hoàng Hên đã khép lại chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu cho Đà Nẵng, giúp đội bóng sông Hàn chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội. Ngược lại, CLB Hà Nội ngậm ngùi dừng bước ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại hành trình gian nan để quay trở lại đỉnh cao:

"Một cảm xúc rất tuyệt! Rất tuyệt vời. Chiến thắng rất quan trọng với CLB Đà Nẵng, mang lại niềm vui rất lớn cho người hâm mộ và dĩ nhiên cho chính chúng tôi. Cá nhân tôi, chiến thắng này còn hơn cả một chiến thắng. Trong thời gian bị chấn thương, tôi thật sự như sống trong bóng tối và cảm thấy rất kiệt quệ. Tôi đã rất cố gắng, khát khao trở lại và giờ đây đã được trở lại”.

Tiến Dũng đã thi đấu đầy nỗ lực ngày trở lại sau chấn thương (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Thủ môn sinh năm 1997 càng thêm bồi hồi khi màn tái xuất lung linh này lại diễn ra ngay tại Hàng Đẫy - nơi từng gắn liền với ký ức chấn thương của anh:

"Tôi đã gặp chấn thương ở Hàng Đẫy và bây giờ tôi trở lại và chiến thắng ngay tại sân đấu này. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chiến thắng CLB Hà Nội. Đây là chiến thắng rất tuyệt vời, tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Không có gì để diễn tả bằng chữ tuyệt vời cả. Chúng tôi đã chơi rất tốt và chiến thắng. Bản thân tôi đã trải qua những giây phút rất sung sướng".

Trái ngược hoàn toàn với niềm vui vỡ òa của Bùi Tiến Dũng và CLB Đà Nẵng, CLB Hà Nội tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường của đội bóng thủ đô, nối tiếp hai trận thua trước CLB Công an TP.HCM và SLNA tại đấu trường V.League 2026/2027.