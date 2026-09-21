Không tin được Bùi Tiến Dũng bắt gôn xuất thần như thời U23 Thường Châu, bay như chim 2 lần cản phá penalty

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi xuất sắc giúp CLB Đà Nẵng giành chiến thắng trên chấm penalty trước Hà Nội tại Cúp quốc gia 2026/27.

Tối 20/9, CLB Đà Nẵng đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027 khi đánh bại CLB Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy sau loạt đấu luân lưu đầy kịch tính. Sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng không chỉ đưa đội bóng sông Hàn đi tiếp mà còn đẩy cuộc khủng hoảng của đội chủ nhà lên đỉnh điểm.

Bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để giải tỏa áp lực sau hai trận thua liên tiếp tại V.League, CLB Hà Nội chủ động dâng cao đội hình. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp lên tiếng thì hàng thủ của họ đã bộc lộ sơ hở. Phút 19, nhận bóng trong vòng cấm, Kalvin Lương khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số bất ngờ cho Đà Nẵng.

CLB Đà Nẵng chơi hay dù làm khách trên sân Hàng Đẫy

Bị dội gáo nước lạnh, Hà Nội FC dồn toàn lực đáp trả. Phút 28, đẳng cấp của Văn Quyết lên tiếng khi anh có pha xử lý tinh tế làm trôi hậu vệ đối phương trước khi căng ngang thuận lợi cho Jung Andrew đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC duy trì thế trận kiểm soát bóng lên tới 60%. Dù vậy, các học trò của HLV Harry Kewell tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật và lùi sâu của đội khách. Không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào loạt súng cân não. Trên chấm 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng của trận đấu khi thể hiện khả năng phán đoán xuất sắc, cản phá thành công 2 cú sút luân lưu của Taggart và Hoàng Hên, ấn định chiến thắng 4-3 cho Đà Nẵng.

Bùi Tiến Dũng đã có một buổi tối chơi xuất sắc

Tiến Dũng ngã người xuất thần như thời khoác áo U23 Việt Nam ở U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018

Tiến Dũng góp cùng cùng Đà Nẵng FC giành chiến thắng trước Hà Nội

Chiến thắng này đưa Đà Nẵng tiến vào vòng 16 đội Cúp Quốc gia để chạm trán Thép Cần Thơ. Trong khi đó, thất bại thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa giải đã giáng đòn nặng nề vào ghế HLV trưởng của ông Harry Kewell, trong bối cảnh làn sóng phản đối từ các CĐV trên khán đài sân Hàng Đẫy đang dâng cao.