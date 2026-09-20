Haaland nuôi giấc mơ sau khi giải nghệ về quê làm nông.

Trái ngược với phong cách sống xa hoa thường thấy của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Erling Haaland lại tìm kiếm sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống từ những công việc đồng ruộng bình dị tại quê nhà.

Mỗi khi mùa giải khép lại, thay vì lựa chọn những du thuyền hạng sang hay các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ tại các thiên đường du lịch, Haaland lại chọn quay trở về thị trấn Bryne yên bình ở Na Uy. Tại đây, tiền đạo sinh năm 2000 sẵn sàng trút bỏ hình ảnh của một chân sút thượng hạng để hóa thân thành một nông dân thực thụ.

Những hình ảnh Haaland tự tay cưa gỗ trong rừng, thu hoạch khoai tây cùng cha – cựu danh thủ Alf-Inge Haaland hay hào hứng điều khiển chiếc máy cày trên đồng ruộng đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Đối với tiền đạo này, lao động chân tay giữa không khí thiên nhiên không chỉ là phương pháp giải tỏa áp lực tinh thần sau một mùa giải căng thẳng, mà còn là một liệu pháp rèn luyện thể lực tự nhiên, giúp anh duy trì sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai.

Sức hút từ chế độ dinh dưỡng thuần tự nhiên

Tình yêu với cuộc sống thôn quê của Haaland còn phản ánh rõ nét qua chế độ ăn uống hằng ngày. Chân sút người Na Uy đặc biệt ưa chuộng các loại nông sản thuần khiết từ quê nhà, nổi bật là sữa tươi nguyên chất, khoai tây và cà rốt.

Khoảnh khắc Haaland thản nhiên gặm cà rốt hay thưởng thức ly sữa tươi ngay trong đời sống thường nhật từng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Thói quen giản dị này không chỉ mang lại nguồn năng lượng dồi dào giúp anh duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao, mà còn vô tình tạo nên hiệu ứng truyền thông tích cực, thúc đẩy lượng tiêu thụ nông sản nội địa tại Na Uy tăng trưởng rõ rệt.

Dù đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp và là một trong những ngôi sao đắt giá nhất thế giới, Haaland chưa bao giờ giấu giếm ý định rời xa ánh đèn sân khấu sau khi giải nghệ. Anh từng thổ lộ ước mơ lớn nhất khi kết thúc hành trình quần đùi áo số là sở hữu một trang trại riêng tại quê nhà, dành thời gian chăn nuôi gia súc và tận hưởng cuộc sống êm đềm xa rời sự chú ý của truyền thông. Hình ảnh một Haaland yêu lao động, gắn bó với thiên nhiên và luôn hướng về cội nguồn chính là điểm tựa giúp anh giữ vững sự khiêm tốn cũng như tạo nên sức hút riêng biệt trong lòng người hâm mộ.