Teqball là gì?

Thông tin về môn thể thao Teqball - Việt Nam vừa giành HCĐ tại ASIAD 20.

Teqball là môn thể thao được chơi trên một bàn cong, phân cách bởi một tấm lưới nhựa ở giữa và sử dụng trái bóng trong môn bóng đá để đưa qua lại giữa 2 bên sân.

Ra đời vào năm 2012 tại Hungary từ ý tưởng của cựu cầu thủ Gábor Borsányi và kỹ sư máy tính Viktor Huszár, Teqball đã nhanh chóng vượt khỏi quy mô của một trò chơi vận động giải trí để trở thành một bộ môn thi đấu chuyên nghiệp, thu hút hàng triệu người hâm mộ và các vận động viên đỉnh cao trên toàn cầu.

Ronaldinho - Siêu sao bóng đá người Brazil, người có công quảng bá môn Teqball ra thế giới (Ảnh: Tedball)

Nhìn từ bên ngoài, Teqball có thiết lập thi đấu tương tự môn bóng bàn, nhưng điểm làm nên linh hồn của bộ môn này nằm ở chiếc bàn đặc chủng uốn cong vồng ở hai đầu. Thiết kế cong độc đáo này tuân theo các nguyên lý vật lý, bảo đảm bóng sau khi chạm mặt bàn sẽ nảy về phía người chơi một cách tự nhiên, duy trì nhịp độ trận đấu liên tục, giảm thiểu rủi ro chấn thương và đòi hỏi khả năng phản xạ vô cùng linh hoạt.

Về mặt luật thi đấu, Teqball kế thừa những quy tắc khắt khe của bóng đá kết hợp với tính chính xác của bóng bàn:

Bộ phận hợp lệ: Vận động viên có thể sử dụng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để khống chế và truyền bóng — từ đầu, ngực, đùi đến bàn chân, ngoại trừ bàn tay và cánh tay.

Số lần chạm bóng: Mỗi bên (thi đấu đơn hoặc đôi) được phép chạm bóng tối đa 3 lần trước khi đưa bóng sang phần sân đối phương.

Khống chế linh hoạt: Quy định khắt khe nhất của Teqball là vận động viên không được dùng cùng một bộ phận cơ thể để chạm bóng hai lần liên tiếp. Điều này buộc người chơi phải liên tục thay đổi tư thế, rèn luyện tư duy không gian và cảm giác bóng cực kỳ sắc bén.

Cách tính điểm: Trận đấu thường diễn ra theo thể thức 3 hiệp, mỗi hiệp đấu đến 12 điểm.

Không chỉ dừng lại ở các giải đấu do Liên đoàn Teqball Quốc tế (FITEQ) tổ chức, bộ môn này còn trở thành một công cụ rèn luyện cảm giác bóng đắc lực tại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Những huyền thoại làng túc cầu như Lionel Messi, Ronaldinho hay Neymar thường xuyên luyện tập Teqball để nâng cao kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Cột mốc lịch sử lớn nhất của Teqball chính là việc được chính thức đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026) diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản với 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Tại kỳ Đại hội này, bộ môn mới nổi đã chứng kiến dấu ấn đặc biệt của Thể thao Việt Nam khi cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc đánh bại đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 2-0 (11-9, 12-6) ở nội dung đôi nam nữ, mang về tấm Huy chương Đồng mở màn cho đoàn Việt Nam.

Teqball mang về huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở Asiad 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

Với tính chất hạn chế va chạm trực tiếp, an toàn nhưng giàu tính thưởng thức, Teqball đang khẳng định vị thế của một môn thể thao thế hệ mới.