Minh Tít - Xuân Đức khiến Hoàng Nam - Linh Giang chưa thể vô địch cùng nhau sau khi tái hợp

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang giành ngôi Á quân tại Khang Hy Pickleball Open Cup 2026 sau thất bại trước Nhật Minh - Xuân Đức trong trận chung kết đôi nam.

Ngày 19/9, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang bước vào trận chung kết nội dung đôi nam Pro tại giải Khang Hy, đối đầu với Nhật Minh (Minh Tít) - Xuân Đức. Sau khi tái hợp, Hoàng Nam - Linh Giang đã tiến đến trận đấu cuối cùng nhưng chưa thể cùng nhau nâng cúp.

Hoàng Nam - Linh Giang giành lợi thế khi thắng set mở màn 11-9. Tuy nhiên, Minh Tít - Xuân Đức đáp trả bằng chiến thắng 11-6 ở set hai, đưa trận chung kết vào set quyết định.

Tranh cãi xuất hiện ở set cuối khi cặp đôi trẻ đang dẫn 9-7. Sau pha speed-up của Lý Hoàng Nam, Xuân Đức có tình huống đỡ bóng đưa bóng bay sát vạch cuối sân. Pha bóng nhạy cảm khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu để trọng tài kiểm tra lại hình ảnh camera, trước khi đưa ra quyết định bóng ngoài sân.

Không được tính điểm trong tình huống này, Minh Tít - Xuân Đức vẫn nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu. Cặp đôi trẻ ghi thêm hai điểm để khép lại set cuối với tỷ số 11-7, hoàn tất màn ngược dòng thắng 2-1 và giành chức vô địch đôi nam.

Với Hoàng Nam - Linh Giang, thất bại ở chung kết khiến màn tái hợp chưa có cái kết trọn vẹn. Danh hiệu chung sau khi trở lại sát cánh sẽ phải chờ thêm, còn chiến thắng lần này thuộc về cặp đôi trẻ đã luôn giữ được sự tập trung trong suốt trận đấu.