Haaland về quê chăn bò

Một cuộc sống khác của thánh meme Haaland phía sau sân cỏ.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một "cỗ máy săn bàn" hủy diệt trên khắp các thảm cỏ châu Âu hay một ngôi sao thương mại đầy sức hút, Erling Haaland vừa khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ về dự định sau khi treo giày. Thay vì tiếp tục gắn bó với giới thể thao đỉnh cao, dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện hay bước chân vào thương trường như nhiều đồng nghiệp, chân sút thuộc biên chế Manchester City lựa chọn một lối đi riêng đầy bình dị: trở về quê nhà làm nông nghiệp và chăn nuôi.

Ý định quay lại với nếp sống thôn quê của Haaland xuất phát từ chính nguồn cội của anh. Tiền đạo sinh năm 2000 sinh ra và lớn lên tại Bryne - một vùng đất nông thôn yên bình thuộc miền Tây Nam Na Uy. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng trải dài bất tận và các trang trại chăn nuôi gia súc truyền thống. Chính tuổi thơ gắn liền với không gian mở, mùi cỏ tươi và nhịp sống chậm rãi của quê hương đã nuôi dưỡng trong Haaland một tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên.

Trải lòng về dự định trong tương lai sau khi từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, tiền đạo người Na Uy khẳng định bản thân chỉ ước mơ có được một không gian tĩnh lặng cho riêng mình. Anh từng chia sẻ: "Tôi nghĩ mình sẽ có một trang trại nhỏ ở Bryne sau khi giải nghệ. Tôi chưa biết chính xác sẽ ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ nuôi một số loài vật".

Chia sẻ đơn giản nhưng chân thành ấy đã phác họa nên một góc rất khác trong con người Haaland, đằng sau thể lực vạm vỡ và tinh thần chiến đấu sắt đá là một tâm hồn luôn hướng về sự yên bình.

Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao người Na Uy thể hiện sự gắn kết đặc biệt với nông nghiệp và chế độ dinh dưỡng tự nhiên. Haaland từng nhiều lần ghé thăm các trang trại tại Anh để tìm hiểu về quy trình sản xuất thực phẩm sạch. Anh từng gây chú ý khi ví sữa tươi như một loại "siêu thực phẩm" không thể thiếu trong thực đơn hằng ngày. Theo Haaland, chính những nguồn thực phẩm thuần khiết, tươi ngon từ nông trại đã góp phần quan trọng giúp anh duy trì thể trạng sung mãn, sức bền vượt trội và hiệu suất ghi bàn đáng sợ trên sân cỏ.

Hình ảnh Haaland về quê chăn bò mang đến sự đối lập với một trung phong đẳng cấp thế giới, giá trị chuyển nhượng hàng chục triệu euro. Đó là khoảnh khắc mang đến góc nhìn mới mẻ về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của các siêu sao bóng đá, mà còn cho thấy thái độ sống trân trọng giá trị gốc rễ và mong muốn tìm kiếm sự cân bằng của Haaland sau những năm tháng cống hiến hết mình cho thể thao đỉnh cao.