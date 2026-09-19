Không có Tardio, Ben Johns còn đáng sợ ở nội dung đôi nam pickleball?

Thất bại ngay vòng 16 PPA Arizona khiến người hâm mộ đặt câu hỏi Ben Johns còn bao nhiêu sức mạnh khi thiếu vắng Tardio.

Ở nội dung đôi nam PPA Arizona, sự kết hợp được chờ đợi giữa Ben Johns và Federico Staksrud chỉ kéo dài 34 phút. Cặp hạt giống số một thua Nico Acevedo - Yuta Funemizu 4-11, 5-11, dừng bước ngay vòng 16. Khi Gabriel Tardio vắng mặt vì lịch trình tại châu Á, Ben Johns có một đối tác tên tuổi thay thế nhưng vẫn sớm phải chia tay cuộc đua vô địch.

Ben Johns hiện đứng số một trên World Pickleball Rankings (WPR), bảng xếp hạng tổng hợp mới được PPA giới thiệu nhằm đánh giá thành tích của các tay vợt trên nhiều nội dung. Tuy nhiên, riêng ở đôi nam, thành công gần đây của anh mang nhiều dấu ấn Tardio. Chức vô địch PPA 2000 Nationals đầu tháng 9 đã là danh hiệu thứ 19 của hai người khi đứng cùng nhau. Sau thất bại ở Arizona, câu hỏi đặt ra là Tardio đóng vai trò lớn đến đâu trong sức mạnh ấy?

Tardio thay đổi cách nhìn về người đứng ô 1

Trước đây, khi Ben Johns ghép cặp cùng anh trai Collin, cách phân chia nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Collin thiên về giữ bóng, phòng ngự, đưa những pha bóng bị tấn công trở lại thế cân bằng và hạn chế sai số ở ô 1. Anh chơi tròn vai trong lối chơi dành nhiều không gian cho Ben phát huy khả năng kiểm soát và tấn công.

Nhưng Tardio mang đến một cách vận hành khác. Anh đánh ô 1 nhưng không chỉ kiểm soát và làm bóng. Giữa một loạt dink, Tardio có thể bất ngờ tăng tốc, mở tấn công bằng cú flick trái tay rồi tiếp tục gây sức ép trong những pha đấu tay nhanh.

Điều đó khiến việc đối phó với Ben Johns - Tardio trở nên phức tạp hơn. Tránh đánh vào Ben thì Tardio cũng có thể đổi nhịp và trực tiếp ghi điểm. Đối thủ phải chuẩn bị cho khả năng bị tấn công từ cả hai phía, thay vì tập trung vào tay vợt số 1 thế giới.

Tardio cũng tạo ra sự khác biệt khi đứng ô 1 nhưng thường xuyên chiếm khoảng trống khu vực giữa sân. Anh sẵn sàng áp vào trong, bắt bóng trên không và có những tình huống lấy cả bóng mà thông thường vẫn do ô 2 xử lý.

Ngay cả Ben Johns cũng phải thay đổi lối chơi và nhường giữa sân cho Tardio nhiều hơn. Đây là chính là điểm khiến cặp đôi này trở nên khó lường hơn. Ben Johns không phải mất quá nhiều sức khi phải "bao" mọi tình huống ở giữa sân, còn Tardio có thêm không gian để phát huy khả năng tấn công.

Một ngôi sao khác chưa chắc lấp được khoảng trống Tardio

Khi thiếu Tardio, Ben Johns mất một đối tác có thể giữ nhịp, chủ động mở bóng và phối hợp tiếp ở những tình huống tốc độ cao. Thay thế được từng kỹ năng đã khó, tạo ra sự ăn ý trong cách phối hợp còn khó hơn. Ai lấy quả bóng giữa, lúc nào tăng tốc, người còn lại chờ đường phản công nào đều là những điều cần thời gian để hình thành.

Staksrud có đẳng cấp, nhưng điều đó không bảo đảm anh lập tức phù hợp với Ben như Tardio. Hai tay vợt giỏi đứng cùng nhau vẫn phải tìm cách phân chia không gian và trách nhiệm. Trận thua đầu tiên chưa đủ để đánh giá trọn vẹn tiềm năng của Ben - Staksrud, song cũng cho thấy việc tìm một người thay Tardio không hề đơn giản.

Không đứng cạnh Ben Johns, Tardio vẫn có những sự kết hợp hiệu quả

Ở chiều ngược lại, Tardio đã có thành tích nổi bật khi thi đấu cùng đối tác khác. Trong màu áo St. Louis Shock tại MLP mùa 2025, anh cùng Hayden Patriquin đạt thành tích 39 trận thắng, 4 trận thua, riêng mùa chính là 24 thắng, 1 thua. Đó là dẫn chứng cụ thể cho thấy Tardio có thể tạo nên một cặp đôi hiệu quả mà không cần đến tay vợt số 1 thế giới.

Còn với Ben Johns, thất bại tại Arizona cho thấy việc phải thay thế Tardio là không hề đơn giản, ngay cả khi người được lựa chọn là Staksrud.