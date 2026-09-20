Thành Chung chấn thương lỡ đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik vừa đưa ra điều chỉnh nhân sự quan trọng trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung buộc phải rút lui do quá tải gối, nhường vị trí cho chân sút trẻ Việt kiều Ngô Đăng Khoa.

Theo thông tin mới nhất, Nguyễn Thành Chung xuất hiện dấu hiệu viêm và quá tải ở khớp gối. Để tránh nguy cơ chấn thương diễn tiến phức tạp, các bác sĩ khuyến cáo trung vệ này cần lập tức giảm cường độ thi đấu. Việc rút Thành Chung khỏi danh sách tập trung là quyết định an toàn và cần thiết nhằm bảo vệ sự nghiệp lâu dài của anh, dù đây là tổn thất không nhỏ đối với hệ thống phòng ngự vốn rất cần kinh nghiệm cùng khả năng bọc lót của trung vệ này.

Thành Chung chấn thương lỡ hẹn đơt tập trung tháng 9 của tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa mang đến làn gió mới cho lối chơi của tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2006 trở thành cầu thủ thứ 4 của CLB Công an TP.HCM lên hội quân đợt này, bên cạnh thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Chính thức nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam từ tháng 5/2026, Ngô Đăng Khoa nhanh chóng khẳng định giá trị từ giai đoạn 2 mùa giải trước. Anh ghi tổng cộng 4 bàn thắng (3 bàn tại V.League, 1 bàn tại Cúp Quốc gia), góp công lớn đưa CLB Công an TP.HCM lọt vào top 5 giải VĐQG và đăng quang Cúp Quốc gia 2025 - 2026. Dù từng bỏ lỡ đợt tập trung tháng 6/2026 vì chấn thương sụn chêm, chân sút trẻ này đã trở lại mạnh mẽ ở đầu mùa giải mới nhờ khả năng bứt tốc ấn tượng và các tình huống xử lý bóng đầy đột biến.