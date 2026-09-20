Teqball mang về huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD

Teqball - Huy chương đồng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD.

Sáng 20/9, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Ngay trong buổi sáng mở màn, tấm huy chương đầu tiên đã gọi tên bộ môn Teqball ở nội dung đôi nam nữ.

Hai vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã có màn thể hiện xuất sắc trong trận tranh Huy chương Đồng gặp đối thủ đến từ Ấn Độ. Thể hiện sự ăn ý cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, cặp đôi Việt Nam đánh bại đối thủ với tỉ số thuyết phục 2-0 (11-9, 12-6), chính thức mang về tấm Huy chương Đồng mở màn cho đoàn thể thao nước nhà tại kỳ đại hội năm nay.

Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi giành huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

(Ảnh: Bùi Lượng)

Cùng thời điểm, không khí thi đấu diễn ra vô cùng sôi động ở nhiều bộ môn khác. Tại đường đua xanh, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên ghi dấu ấn khi giành quyền vào thi đấu trận chung kết nội dung 200m bướm nữ. Ở vòng loại, cô cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc với thành tích 2 phút 13 giây 33. Trong khi đó, ở nội dung 200m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn dù đã nỗ lực hết sức nhưng không thể chen chân vào top 10 để lấy vé vào chung kết; riêng Hưng Nguyên đứng ở vị trí dự bị số 1.

Ở bộ môn Võ thuật tổng hợp (MMA), võ sĩ Lò Thị Phùng có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại khi áp đảo và giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Torekhanova đến từ Kazakhstan.

Trái ngược với niềm vui ở Teqball hay MMA, các đội tuyển Bắn súng, Karate và Wushu lại trải qua những lượt thi không thực sự may mắn. Ở vòng loại 10m súng trường cá nhân nữ, hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền lần lượt dừng bước ở vị trí thứ 10 (629,5 điểm) và 16 (625,3 điểm). Môn Karate ghi nhận thất bại 0-5 của võ sĩ Bùi Ngọc Nhi trước VĐV chủ nhà Nhật Bản Ono Maho ở nội dung kata đơn nữ. Trong khi đó, tại chung kết Trường quyền nam môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ đạt 9,603 điểm và chưa thể chen chân vào nhóm 5 vận động viên dẫn đầu.

Tấm Huy chương Đồng của bộ môn Teqball được kỳ vọng sẽ tạo động lực tâm lý tích cực, giúp các vận động viên Việt Nam tiếp tục bứt phá trong các nội dung thi đấu diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.