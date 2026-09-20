Cuộc sống của Viên Minh sau khi cưới Công Phượng

Tô Ngọc Viên Minh - hậu phương kín tiếng của Công Phượng.

Mối duyên giữa Công Phượng và Viên Minh bắt đầu từ năm 2014, trong chuyến tập huấn của đội tuyển U19 Việt Nam tại Bỉ. Thời điểm đó, Viên Minh đang là du học sinh và cũng là một người hâm mộ dành nhiều tình cảm cho chân sút xứ Nghệ. Cô thậm chí từng lặng lẽ tham gia quản trị trang cộng đồng dành cho người hâm mộ Công Phượng, đồng hành cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp bùng nổ.

Sau đó suốt hơn 6 năm hẹn hò, cặp đôi giữ trọn sự riêng tư. Dù Công Phượng là một trong những cái tên nhận được sự chú ý lớn nhất của truyền thông thể thao nước nhà, hình ảnh về chuyện tình cảm của cả hai gần như không bao giờ lộ diện trên mạng xã hội. Đến tháng 11/2020, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng bằng các lễ cưới tại TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An.

Gia thế, học vấn và phong cách sống giản dị

Tô Ngọc Viên Minh sinh năm 1993, tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT. Dù sở hữu nền tảng vững chắc cùng tài chính gia đình, xuất hiện trước công chúng hay qua những bức ảnh hiếm hoi, cô luôn giữ vẻ ngoài dịu dàng, trang phục tối giản và phong thái thân thiện, gần gũi.

Sau khi lập gia đình và chào đón con trai đầu lòng (bé Mito) vào tháng 8/2021, Viên Minh hoàn toàn rút về làm hậu phương. Tận dụng kiến thức chuyên môn về quản trị, cô hỗ trợ chồng điều hành các dự án kinh doanh riêng, quản lý thương hiệu cá nhân cũng như sắp xếp hình ảnh thương mại cho nam tiền đạo ngoài sân cỏ.

Không chỉ đảm nhận công việc phía sau hậu trường, Viên Minh còn sẵn sàng đồng hành cùng chồng trong mọi bước ngoặt sự nghiệp. Khi Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama FC, cô cùng con trai đã chuyển sang sinh sống tại đây để làm điểm tựa tinh thần cho anh.

Bằng sự khéo léo, tri thức và lối sống kín kẽ, Tô Ngọc Viên Minh không chỉ giữ gìn được mái ấm gia đình êm đềm mà còn giúp Công Phượng duy trì sự cân bằng cần thiết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp quần đùi áo số.