Kiện tướng Đặng Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển bất ngờ diện váy cưới xinh đẹp rạng rỡ

Kiện tướng khiêu vũ thể thao Đặng Thu Hương khoe nhan sắc xinh đẹp trong trang phục váy cưới.

Sau hàng loạt cột mốc lịch sử trên sàn đấu dancesport quốc tế, Đặng Thu Hương - bạn nhảy ăn ý của nam kiện tướng Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi đăng tải bộ ảnh mới đầy bí ẩn trên trang cá nhân. Nữ vận động viên sinh năm xuất hiện rạng rỡ, đùa vui bằng dòng trạng thái dí dỏm: "Người ta mặc váy cưới để lấy chồng, còn tui mặc váy cưới để lấy dáng".



Trong loạt hình gây chú ý, Thu Hương lựa chọn thiết kế váy cưới dáng ngắn cúp ngực đầy táo bạo kết hợp cùng voan đội đầu bay bổng. Thiết kế này không chỉ giúp cô khoe trọn bờ vai trần quyến rũ mà còn tôn lên vóc dáng săn chắc của vận động viên thể thao đỉnh cao. Thần thái tươi tắn, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách tạo dáng hiện đại bên chiếc ghế studio của nữ kiện tướng ngay lập tức nhận về vô số lời khen ngợi và lượt tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, Thu Hương đây không phải bộ ảnh cưới mà chỉ là khoảnh khắc chụp ảnh nghệ thuật đơn thuần của nữ VĐV.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, Đặng Thu Hương gắn liền với những thành tựu rực rỡ của dancesport nước nhà, đặc biệt là giai đoạn sát cánh cùng Phan Hiển dưới sự huấn luyện mát tay của Khánh Thi. Đỉnh cao sự nghiệp của cặp đôi phải kể đến kỳ SEA Games 31, nơi Thu Hương và Phan Hiển thi đấu bùng nổ để càn quét trọn vẹn 3 Huy chương Vàng ở cả 3 nội dung Dancesport Latinh tham gia (Paso Doble, Jive và 5 điệu Latinh). Bên cạnh đó, cô còn sở hữu bộ sưu tập hàng chục huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia cùng nhiều danh hiệu lớn tại các giải đấu mở rộng ở châu Á và châu Âu.

Hiện tại, Thu Hương vẫn đang tiếp tục cùng Phan Hiển thi đấu các giải quốc tế. Ngoài ra cô còn là HLV dạy dancesport tại trung tâm của Khánh Thi. Cuộc sống đời thường, Thu Hương là mẹ đơn thân, cô có một cậu con trai được Khánh Thi và Phan Hiển hết mực yêu thương như con trong đình.

Ảnh: FBNV