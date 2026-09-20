Anh em nhà Quang Dương bị Phú Sóc - Phúc Phan đánh bại trong trận chung kết nghẹt thở ở VTVcab Open 2026

Quang Dương ngậm ngùi giành chức Á quân nội dung đôi nam giải pickleball VTVcab Open 2026.

Giải Pickleball VTVcab Open 2026 đã chính thức khép lại tối ngày 20/9 với những trận tranh tài kịch tính, chứng kiến sự bùng nổ của các tay vợt hàng đầu.

Ở nội dung đôi nam nữ, sự chú ý tập trung vào cặp đôi Quang Dương và Roos Van Reek đối đầu Đắc Tiến - Sophia Phương Anh ở trận chung kết. Mặc dù đây là lần đầu tiên sát cánh cùng nhau tại một giải đấu chính thức, cả hai đã nhanh chóng tìm được sự ăn ý và vượt qua mọi thử thách để bước lên bục cao nhất.

Sức mạnh của bộ đôi này đến từ sự bù trừ, một Quang Dương giàu sức mạnh, sở hữu các pha tấn công tốc độ và uy lực kết hợp cùng sự ổn định, kinh nghiệm và bản lĩnh xử lý bóng ở các thời điểm then chốt của Roos Van Reek. Cặp đôi qua đó dễ dàng đánh bại Đắc Tiến và Sophia Phương Anh để lên ngôi vô địch.

(Video: Như Hoàn)





Quang Dương và Roos Van Reek thi đấu ăn ý

Đắc Tiến - Sophia Phương Anh vất vả chống đỡ trước cặp đôi của Quang Dương

Tiếp đà hưng phấn, Quang Dương tiếp tục bước vào trận chung kết nội dung Đôi nam Open khi đứng chung tuyến cùng em trai Bảo Dương. Đối thủ của anh em nhà Dương ở trận đấu cuối cùng là cặp đôi đang có phong độ rất cao Phú Sóc và Phúc Phan.

Dù anh em nhà Quang Dương đã thi đấu nỗ lực, mang đến thế trận rượt đuổi tốc độ cùng khả năng phối hợp ăn ý, họ vẫn không thể vượt qua sự ổn định và bản lĩnh nhỉnh hơn của đối thủ. Cặp đôi Phú Sóc – Phúc Phan đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với các tỉ số 11-8 và 11-10. Điểm số 11-10 ở set thứ hai đã khép lại một trận chung kết nghẹt thở, chính thức đưa Phú Sóc và Phúc Phan lên ngôi vô địch.

Anh em Quang Dương - Bảo Dương để thua trước Phú Sóc – Phúc Phan

Bảo Dương thi đấu ngày càng tiến bộ hơn