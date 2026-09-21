Siêu phẩm của Messi

Messi lập siêu phẩm đá phạt, tiến sát kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Trong lượt trận thuộc vòng 26 giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi lập siêu phẩm từ chấm đá phạt trực tiếp. Mặc dù màn trình diễn xuất sắc của siêu sao người Argentina không thể giúp Inter Miami giành trọn 3 điểm trước San Diego, bàn thắng này đã đưa anh tiến thêm một bước dài trong việc chinh phục kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới ở khả năng sút phạt.

Trận đấu khởi đầu với bất lợi sớm dành cho đội chủ nhà khi San Diego vươn lên dẫn trước ở phút 12. Trước áp lực từ đối thủ, đẳng cấp của Messi đã kịp thời lên tiếng ở phút 24. Từ một tình huống sút phạt sát vòng cấm, thủ quân của Inter Miami thực hiện cú dứt điểm với quỹ đạo vô cùng khó chịu, đưa bóng qua hàng rào rồi chạm mép trong cột dọc đi vào lưới. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 không chỉ xốc lại tinh thần cho toàn đội mà còn củng cố thế trận chủ động cho Inter Miami trong khoảng thời gian còn lại.

Messi lại tỏa sáng ở Mỹ (Ảnh: Getty)

Sự cơ động của Messi liên tục đặt hàng thủ San Diego vào thế báo động. Đến phút 74, sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Luis Suarez sau đường kiến tạo từ Rodrigo De Paul. Dẫu vậy, Inter Miami đã không thể bảo toàn lợi thế đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Phút 82, Anders Dreyer hoàn tất cú đúp cá nhân, gỡ hòa 2-2 và giật lại 1 điểm quý giá cho đội khách.

Dù Inter Miami phải chia điểm đáng tiếc, pha lập công đẳng cấp trên chấm cố định của Messi vẫn ghi dấu những cột mốc thống kê đáng kinh ngạc. Đây đã là bàn thắng thứ 75 từ các tình huống sút phạt trong sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1987. Thành tích này giúp siêu sao Argentina áp sát kỷ lục vô tiền khoáng hậu 78 bàn thắng đá phạt của huyền thoại bóng đá người Brazil, Marcelinho Carioca, khoảng cách hiện chỉ còn vỏn vẹn 3 pha lập công. Đồng thời, đây cũng là bàn thắng thứ 101 mà Messi đóng góp cho đội bóng nước Mỹ kể từ khi gia nhập.