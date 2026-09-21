Hồ Văn Cường hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan

Cuộc sống hạnh phúc của hậu vệ Hồ Văn Cường bên ngoài sân cỏ.

Mới đây, gia đình hậu vệ Hồ Văn Cường đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải khoảnh khắc đời thường ngập hạnh phúc bên con trai đầu lòng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nàng WAG Nguyễn Linh (sinh năm 2001) gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực tông trắng xẻ tà cao, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng mịn. Dù đã trải qua sinh nở, cô giáo trẻ xứ Nghệ vẫn giữ vững phong độ nhan sắc rạng rỡ. Trong khi đó, bé Rio – quý tử chào đời vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 ngoan ngoãn trong tay bố và được nhận xét sở hữu nhiều đường nét gương mặt "đúc khuôn" từ nam tuyển thủ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Hồ Văn Cường

Hành trình từ tình yêu đôi lứa đến mái ấm viên mãn của cặp đôi đồng hương Nghệ An nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ bóng đá. Quen biết từ lâu nhưng khá kín tiếng, Hồ Văn Cường và Nguyễn Linh từng trải qua khoảng thời gian chia tay rồi tái hợp trước khi chính thức công khai vào năm 2024. Tháng 3/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi. Ngay sau ngày vui, nam hậu vệ vội vã hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Đến tháng 5/2025, cả hai chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới ấm cúng tại nhà thờ cùng tiệc đãi khách hoành tráng. Tròn 4 tháng sau hôn lễ, sự xuất hiện của bé Rio chính là "trái ngọt" giúp tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, là gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sông Lam Nghệ An. Với tốc độ, khả năng bứt phá mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn, anh nhanh chóng khẳng định vị trí trụ cột nơi hành lang cánh phải của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời là nhân tố quen thuộc trong danh sách tập trung của các cấp độ U22, U23 Việt Nam.

Ảnh: FBNV