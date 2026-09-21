Va chạm ở V.League: Đình Bắc bị cựu sao HAGL giật cùi chỏ

Văn Sơn giật cùi chỏ với Đình Bắc, nhận ngay thẻ đỏ.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Đồng Nai tại vòng 3 V.League 2026/27 đã diễn ra đầy căng thẳng với tâm điểm là những va chạm nảy lửa trên sân. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục trở thành mục tiêu của các pha vào bóng thô bạo và đánh nguội từ phía đội bạn, đỉnh điểm là tình huống nhận cùi chỏ trực diện vào mặt ngay từ đầu trận.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 15 trong một pha tranh chấp tỳ đè quyết liệt gần đường biên. Hậu vệ Lê Văn Sơn bên phía Đồng Nai đã có hành động giật cùi chỏ thẳng vào mặt Đình Bắc. Pha chơi xấu rõ ràng này khiến trọng tài không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ trưởng thành lò đào tạo HAGL. Lợi thế chơi hơn người từ rất sớm giúp CAHN nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận và áp đảo đối thủ.

Văn Sơn đánh nguội Đình Bắc

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho Văn Sơn

Sang hiệp hai, diễn biến trên sân tiếp tục nóng lên khi Đình Bắc một lần nữa bị chăm sóc đặc biệt. Sau pha xử lý kỹ thuật che chắn bóng của chân sút trẻ, Huỳnh Tấn Sinh bên phía Đồng Nai đã lao vào can thiệp bằng một cú vào bóng ác liệt từ phía sau. Dù VAR đã vào cuộc kiểm tra lại tình huống, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định rút thẻ vàng đối với Tấn Sinh.

Đình Bắc liên tục bị đối phương chơi rát

CLB CAHN vẫn giành chiến thắng trên sân khách

Dù chấn đấu diễn ra căng thẳng với pha va chạm quyết liệt nhưng may mắn Đình Bắc không gặp chấn thương và có thể thi đấu trọn vẹn. Đây là thông tin vui với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup. Sự an toàn của ngôi sao tấn công trụ cột sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc yên tâm hơn trước trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 tới.

Ảnh: VPF