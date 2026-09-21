Các đội VCS đón tin mới nhưng cộng đồng LMHT Việt cảm xúc lẫn lộn

Xuất hiện thông tin liên quan LCP - VCS từ mùa giải 2027.

LCP - VCS từ mùa 2027 sẽ có chuyển biến lớn

Như đã biết, trong khoảng 2 năm vừa qua, giải đấu VCS đã mất đi "nhiệt" vốn có khi các đội top tier và cũng là những cái tên sở hữu lượng fan đông đảo nhất, gồm GAM, TSW và MVK đã chuyển lên LCP. Thế nhưng, điều này ngay lập tức trở thành "con dao hai lưỡi" khi VCS, PCS... đều sụt giảm sức hút thấy rõ trong khi LCP cũng không có hiệu quả hơn. Chính vì vậy, từ mùa mới, theo thông báo từ Riot thì phần nào mọi thứ sẽ trở lại như cũ với các giải quốc nội thuộc khu vực LCP được tách ra.

Từ năm 2027 các đội VCS, PCS, LJL đang dự LCP sẽ quay về giải quốc nội của mình.

Theo đó, từ năm 2027, nhóm các khu vực VCS, PCS và LJL sẽ quay lại với hệ thống giải quốc nội wildcard và chia theo từng Split. Sau mỗi Split, các đội hàng đầu sẽ tiếp tục chinh chiến ở LCP thêm một số vòng đấu để chọn ra các đại diện tham dự 3 giải quốc tế trong năm: First Stand, MSI và CKTG.

Như vậy, xét về cơ bản, thay đổi mới sẽ khiến LCP trở về thể thức tương tự PGL ngày xưa. Nhưng các đội sẽ có nhiều cơ hội để chinh chiến với nhau cũng như thăng hạng lên LCP hơn, ngay cả những cái tên thuộc nhóm trung bình khá, thay vì phải chờ đợi cả mùa giải (với các đội quốc nội còn lại) hoặc chỉ loay hoay những cái tên quen thuộc thi đấu với nhau (các đội vốn đã thuộc LCP).

Đây được đánh giá là nước đi phù hợp hơn khi chênh lệch sức hút, lượng khán giả... của các khu vực thuộc LCP là rất chênh lệch.

Chuyển biến VCS - LCP không hề gây ngạc nhiên

Trên thực tế, xét từ nheièu năm nay, động thái này của Riot và LCP là hợp lý. Ai cũng đã thấy, sau khi gộp các khu vực lại, sức hút của LCP đã giảm đi thấy rõ trong 2 năm liên tiếp. Trong khi trước đây, các khu vực "gánh" phần lớn lượng view lại chính là VCS cũng mất đi sức hút khi không còn các top team đảm bảo chất lượng giải đấu. Chính vì vậy, việc tách ra như cũ, giữ LCP như một giai đoạn sàng lọc cuối cùng cho các giải quốc tế sẽ là nước đi hợp lý hơn cho các khu vực nhỏ ở hiện tại.