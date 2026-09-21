Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đánh bại VĐV Nhật Bản mang về tấm huy chương thứ 3 cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Võ sĩ Karate Nguyễn Thị Diệu Ly đã xuất sắc giành tấm huy chương đồng nội dung Kumite tại ASIAD 2026.

Chiều 21/9/2026, tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), võ sĩ Karate Nguyễn Thị Diệu Ly đã xuất sắc giành tấm huy chương đồng nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg. Đây là tấm huy chương thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026).

Diệu Ly giành HCĐ sau khi đánh bại VĐV Nhật Bản (Ảnh: Bùi Lượng)

(Ảnh: Bùi Lượng)

Ở trận tranh hạng ba, Diệu Ly chạm trán thử thách lớn khi đối đầu với đại diện chủ nhà Tsubasa Kama. Bước vào cuộc so tài, hai võ sĩ thi đấu vô cùng cẩn trọng, liên tục ăn miếng trả miếng và duy trì thế trận giằng co nghẹt thở cho đến những giây cuối cùng. Mặc dù trận đấu khép lại với tỷ số hòa 4-4, Diệu Ly đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật ưu thế senshu (quy định xử thắng cho võ sĩ ghi được điểm số đầu tiên trong trận đấu).

Trước đó, dù để thua ở nhánh chính, Diệu Ly đã thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường khi thi đấu bền bỉ qua nhánh thua (repechage) để tiến vào trận tranh huy chương. Màn vượt khó ấn tượng cùng chiến thắng kịch tính trước đối thủ Nhật Bản không chỉ khẳng định tài năng của cá nhân Diệu Ly mà còn đóng góp quan trọng vào bảng thành tích chung của đoàn Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay.