Anna Leigh Waters lại gom cúp ở PPA Arizona, "chỉ" giành Double Crown vì không đánh đôi nữ

Chỉ tham dự hai nội dung tại PPA Arizona, Anna Leigh Waters vô địch cả hai, tiếp tục thói quen mang về nhiều danh hiệu mỗi lần ra sân.

Với Anna Leigh Waters, giành nhiều hơn một chức vô địch tại cùng một giải đấu đã trở thành chuyện quen thuộc. PPA Arizona Open cũng không ngoại lệ khi cô khép lại giải với hai tấm HCV đơn nữ và đôi nam nữ. Lần này, Anna dừng ở Double Crown đơn giản vì không tham dự nội dung đôi nữ.

Ở hai nội dung góp mặt, Anna đều hoàn thành mục tiêu mà không mất set nào trong ngày chung kết. Tại đôi nam nữ, cô cùng Ben Johns vượt qua Rachel Rohrabacher - Christian Alshon với tỷ số 11-3, 11-6. Chiếc cúp đôi nam nữ giúp Ben Johns khép lại một giải đấu không trọn vẹn bằng danh hiệu quen thuộc bên cạnh Anna. Trước đó, anh cùng Federico Staksrud bị Yuta Funemizu - Nicolas Acevedo loại ngay vòng 16 đội đôi nam. Sang nội dung đơn nam, Ben tiếp tục dừng bước tại tứ kết sau thất bại trước chính Staksrud.

Ở chung kết đơn nữ, Anna đánh bại Kate Fahey 11-9, 11-4 để hoàn tất cú đúp. Fahey tạo ra tỷ số sát nút trong set đầu, nhưng không thể kéo trận đấu sang set quyết định. Trước đó, Anna đã thắng Jalina Ingram 11-0, 11-0 tại bán kết. Hai trận cuối, bốn set toàn thắng tiếp tục cho thấy việc tìm ra người có thể ngăn cô đăng quang vẫn là bài toán khó.

Việc Anna không tham dự đôi nữ tạo ra cơ hội cho các cặp đôi nữ khác cạnh tranh. Rachel Rohrabacher - Parris Todd giành HCV sau chiến thắng 11-4, 10-12, 11-6 trước Tyra Hurricane Black - Meghan Dizon. Rohrabacher nhờ đó rời Arizona với một chức vô địch đôi nữ và ngôi á quân đôi nam nữ.

Trong khi Anna thắng cả hai trận chung kết sau hai set, cuộc đua vô địch ở các nội dung nam diễn ra giằng co hơn. Christopher Haworth ngược dòng đánh bại Federico Staksrud 10-12, 11-9, 11-6 để lên ngôi đơn nam. Trước trận đấu này, Haworth đã vượt qua Christian Alshon 11-3, 11-1 tại bán kết. Với Staksrud, việc lần lượt loại Ben Johns và Hunter Johnson vẫn chưa đủ giúp anh giành danh hiệu.

Chung kết đôi nam là màn so tài căng thẳng giữa Christian Alshon - Andrei Daescu và Yuta Funemizu - Nicolas Acevedo. Alshon - Daescu thắng set đầu 11-7, thua lại 7-11 rồi phải kéo dài set quyết định tới 15-13 mới có thể kết thúc trận đấu. Đặc biệt Alshon - Daescu đã phá được 6 Championship Point của đối thủ trước khi kết liễu họ ở điểm số 15.