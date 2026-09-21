Tuyển Việt Nam gieo sầu cho Thái Lan, nghẹt thở đoạt vé vào tứ kết ASIAD

Tuyển Việt Nam trở thành cái tên cuối cùng giành quyền vào chơi vòng tứ kết nội dung bóng đá nữ ASIAD 2026.

Trước lượt trận cuối, tin vui bay về với tuyển nữ Việt Nam khi ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hoà nhau với tỉ số 0-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ cần 1 điểm ở lượt cuối trước Thái Lan là sẽ đứng thứ 3 bảng E và có vé vào tứ kết.

Điều này khiến, tuyển nữ Việt Nam chủ động lựa chọn cách chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà.

Về phía Thái Lan, đội bóng này chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam tổ chức phòng ngự khá kín kẽ, theo người sát và hạn chế không gian phối hợp của đối phương. Những pha lên bóng của đội bạn phần lớn phải thực hiện bằng các đường chuyền dài.

Phút 21, tuyển Việt Nam có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Hải Yến thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và đứng trước cơ hội đối mặt thủ môn Thái Lan, nhưng tiền đạo này không thể tung ra cú dứt điểm như mong muốn. Đây là tình huống đáng tiếc bởi nếu tận dụng tốt, tuyển Việt Nam có thể tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

Bốn phút sau, Ngân Thị Vạn Sự thử vận may bằng cú sút từ khoảng cách khá xa nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng tạo ra tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp một ở phút 29. Kanyanat nhận bóng khá thoải mái trong vòng cấm rồi dứt điểm ở cự ly gần. Rất may, chân sút của Thái Lan không thể đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam.

Những phút cuối hiệp một, HLV Hoàng Văn Phúc yêu cầu các học trò dâng đội hình cao hơn nhằm giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Tuyển Việt Nam có một số cơ hội phản công, nhưng những đường chuyền cuối cùng vẫn thiếu sự chính xác và hợp lý.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Phút 52, đội bóng áo đỏ suýt phải trả giá sau một pha xử lý không may của Thanh Nhã. Cầu thủ này vô tình phá bóng hướng thẳng về phía khung thành đội nhà, nhưng thủ môn Kim Thanh kịp thời đổ người cứu thua, đưa bóng ra ngoài.

Tuyển Việt Nam sau đó chủ động áp sát ngay từ phần sân nhà, hạn chế khả năng tấn công xuống hai biên của Thái Lan. Đội bạn cũng có cơ hội ở phút 66 với một cú sút xa, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 61, Nguyễn Thị Hoa thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Hải Yến nỗ lực dứt điểm nhưng không thể chạm bóng thành công.

Trong những phút cuối, tuyển Việt Nam có thêm một số pha tổ chức tấn công đáng chú ý. Phút 72, Cù Thị Huỳnh Như thực hiện pha đánh đầu nhưng bóng không đi vào lưới.

Không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 và quan trọng hơn, kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng C với 1 điểm, hiệu số -9, nhưng đứng trên Thái Lan vì ghi nhiều hơn đối thủ 1 bàn thắng.

Ở bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3, Việt Nam xếp trên Myanmar. Tại tứ kết, Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc. 3 cặp đấu còn lại sẽ là Hàn Quốc - Uzbekistan, Philippines - Nhật Bản, Triều Tiên - Đài Bắc Trung Hoa

Tỉ số: Việt Nam 0-0 Thái Lan

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Cù Thị Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến

Thái Lan: Sodchuen Thichanan, Yongkul Uraiporn, Jeeratanapavibul Panittha, Kaewanta Natcha, Intaraprasit Supapron, Sontisawat Pluemjai, Mongkildee Jiraporn, Chetthabutr Kanyanat, Rodthong Chatchawan, Pengngam Saowalak, Sornsai Pitsamai



