Hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ thi đấu vì dính doping ở ASIAD

Tay vợt cầu lông nữ Thái Lan Pitchamon Opatniputh dương tính với doping tại ASIAD 2026.

Kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) đang diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vừa ghi nhận ca vi phạm doping đầu tiên. Tay vợt nữ 19 tuổi Pitchamon Opatniputh – niềm hy vọng hàng đầu đồng thời là ngôi sao sở hữu lượng hâm mộ lớn của cầu lông Thái Lan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm.

Theo thông báo chính thức từ Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA), mẫu thử thu thập trong đợt kiểm tra ngoài thi đấu vào ngày 17/9 của Pitchamon xuất hiện Furosemide. Đây là loại thuốc lợi tiểu nằm trong danh sách chất bị cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Với kết quả này, ITA ra quyết định đình chỉ tạm thời đối với tay vợt xếp hạng 18 thế giới. "Vận động viên này bị cấm thi đấu, tập luyện, huấn luyện hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào trong thời gian diễn ra ASIAD Aichi-Nagoya 2026", đại diện ITA khẳng định. Cơ quan này cũng cho biết thêm về quy trình tố tụng tiếp theo: "Vận động viên có thể khiếu nại quyết định đình chỉ tạm thời lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vận động viên cũng có quyền yêu cầu phân tích mẫu B".

Pitchamon Opatniputh dính doping (Ảnh: bangkokpost)

Án phạt bất ngờ khiến Pitchamon buộc phải gạch tên khỏi trận tứ kết nội dung đồng đội nữ gặp tuyển Trung Quốc. Trước đó, tay vợt 19 tuổi từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như 2 HCV SEA Games (2021, 2023) và ngôi vô địch Trẻ Thế giới 2023.

Sự việc lập tức tạo nên cơn địa chấn đối với truyền thông và người hâm mộ xứ chùa Vàng. Đánh giá về sự cố này, tờ Bangkok Post đăng tải bài viết với tiêu đề "Cú sốc doping làm chấn động đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD", đồng thời bình luận: "Tay vợt cầu lông Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp doping đầu tiên được biết đến tại ASIAD lần thứ 20 ở Nhật Bản, sau khi ngôi sao đang lên 19 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính, gây chấn động chiến dịch thi đấu của đoàn Thái Lan tại Aichi-Nagoya".

Hiện tại, quyết định xử lý cuối cùng đối với Pitchamon Opatniputh sẽ phụ thuộc vào các bước giải trình tiếp theo cũng như kết quả phân tích mẫu B nếu tay vợt này đưa ra yêu cầu.