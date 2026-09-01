Thắng chủ nhà giành HCV bóng rổ ASIAD, tuyển Hàn Quốc gặp cảnh khó tin khi rời Nhật Bản

Sau khi đánh bại chủ nhà Nhật Bản để giành HCV ASIAD, tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc tiếp tục gặp sự cố về phương tiện di chuyển trong ngày về nước. Đáng nói, chỉ một ngày trước đó, họ cũng từng phải hủy buổi tập trước trận chung kết vì xe buýt không tới đón.

Ngày 21/9, tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc thu dọn hành lý để rời Nhật Bản sau khi hoàn tất hành trình tại ASIAD Aichi-Nagoya. Tuy nhiên, thay vì lên xe ra sân bay thì các cầu thủ lại phải đứng ngoài tòa nhà cùng hàng loạt vali để chờ phương tiện đến đón.

Tuyển thủ Yeo Jun-seok sau đó đăng tải hình ảnh này lên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ: "“Đến tận ngày về… xe buýt vẫn không tới". Trong những bức ảnh được chia sẻ là cảnh tượng các cầu thủ thất thểu chờ đợi, người thì nằm tựa người lên vali, người thì ngồi trên xe đẩy hành lý chờ đợi.

Sự việc càng gây chú ý bởi đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng hai ngày đội tuyển Hàn Quốc gặp vấn đề tương tự. Sáng 20/9, chỉ vài giờ trước trận chung kết với chính chủ nhà Nhật Bản, tuyển Hàn Quốc dự kiến di chuyển tới một nhà thi đấu khác để tập luyện. Xe buýt được bố trí tới khách sạn vào khoảng 10h nhưng không xuất hiện, khiến toàn đội không thể tới sân tập và buộc phải hủy kế hoạch.

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc sau đó cho biết sẽ gửi thư phản đối tới Ban tổ chức ASIAD và Hội đồng Olympic châu Á (OCA), đồng thời đề nghị làm việc với các quan chức của Ban tổ chức về vấn đề di chuyển.

Dù mất buổi tập trước trận, Hàn Quốc vẫn đánh bại Nhật Bản 67-57 trong trận chung kết, qua đó giành HCV bóng rổ nam ASIAD lần đầu tiên kể từ năm 2014. Đây cũng là lần thứ hai Hàn Quốc thắng Nhật Bản tại giải, sau trận đấu ở vòng bảng kết thúc với tỷ số 100-83.