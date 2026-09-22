Vợ Messi gây sốt với khả năng nói tiếng Anh

Antonela Roccuzzo - vợ Messi gây sốt với khả năng tiếng Anh lưu loát.

Mới đây, Antonela Roccuzzo – doanh nhân và là bà xã của siêu sao bóng đá Lionel Messi đã trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội sau khi xuất hiện trong một đoạn video quảng bá thương hiệu. Điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ và thích thú chính là việc cô thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cực kỳ lưu loát, tự tin cùng phong thái vô cùng thanh lịch.





Kể từ khi Lionel Messi chính thức gia nhập câu lạc bộ Inter Miami CF vào mùa hè năm 2023, gia đình siêu sao người Argentina đã chuyển đến sinh sống tại Nam Florida (Mỹ). Việc hòa nhập nhanh chóng với môi trường sống năng động cùng các hoạt động kinh doanh quốc tế tại Miami được xem là bước đệm giúp Roccuzzo nâng cao đáng kể kỹ năng ngoại ngữ. Trong video mới nhất, chất giọng tự nhiên cùng phong thái tự tin của cô đã nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ truyền thông.

Nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá thế giới (Ảnh: IG)

Messi luôn có vợ đồng hành (Ảnh: PA)

Sự trôi chảy của Antonela càng thu hút sự chú ý khi đặt cạnh người chồng nổi tiếng của cô. Dù đã thi đấu ở đẳng cấp quốc tế hơn hai thập kỷ và hiện đang sinh sống tại Mỹ, Lionel Messi nổi tiếng là người cực kỳ hạn chế nói tiếng Anh. Chủ nhân 8 Quả bóng vàng từng chia sẻ rằng dù anh có thể hiểu hầu hết những gì người khác nói bằng tiếng Anh, anh lại cảm thấy ngại ngùng và không tự tin khi phải trực tiếp giao tiếp bằng ngôn ngữ này trước truyền thông hay công chúng, ngoại trừ một vài cụm từ ngắn gọn trong các chiến dịch quảng cáo hoặc giao lưu nội bộ.

Đoạn video của Antonela nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sự thăng tiến về hình ảnh của bà xã Messi, không ít người hâm mộ còn để lại những bình luận hài hước, cho rằng Roccuzzo nên đảm nhận luôn vai trò "gia sư tiếng Anh" tại nhà để giúp chồng mình tự tin hơn trong các cuộc phỏng vấn quốc tế.