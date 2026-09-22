Căn nhà sàn ở Thanh Hoá của Bùi Tiến Dũng hiện tại

Chốn bình yên mang đậm bản sắc người Mường của gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trở về miền quê ở tỉnh Thanh Hoá, không gian sống bên ngôi nhà sàn, đồng lúa, con kênh từ lâu đã trở thành một điểm tựa tinh thần quen thuộc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Khuôn viên gia đình Bùi Tiến Dũng mang nét hài hòa giữa sự tiện nghi hiện đại và bản sắc dân tộc Mường.

Căn nhà ở quê của Bùi Tiến Dũng

Điểm nhấn trung tâm của cơ ngơi này là hai công trình nằm liền kề: căn nhà gạch 2 tầng khang trang và ngôi nhà sàn bằng gỗ bề thế. Sau thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018, Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dụng đã dành phần lớn tiền tích lũy cũng như tiền thưởng để sửa sang lại mái nhà cho bố mẹ.

Căn nhà gạch 2 tầng được cải tạo lại toàn bộ phần tường, cổng và mái che phía trước, tạo nên diện mạo sạch đẹp, rộng rãi. Bao quanh là khoảng sân gạch rộng cùng tiểu cảnh hòn non bộ, giữ trọn bầu không khí yên bình của vùng quê miền núi. Bên cạnh căn nhà gạch là ngôi nhà sàn gỗ 5 gian dựng theo đúng lối kiến trúc đặc trưng của người Mường. Ngôi nhà sàn có chiều rộng khoảng 9m và chiều dài 20m, tổng diện tích mặt sàn lên tới khoảng 180m². Công trình được đầu tư tỉ mỉ với hệ thống cột, sàn và mái làm từ các loại gỗ quý như sến táu và vàng tâm. Sự kết hợp này không chỉ đem lại độ bền vững qua thời gian mà còn tôn vinh giá trị văn hóa của vùng đất xứ Thanh.

Khác với vẻ ngoài hoành tráng, không gian bên trong ngôi nhà sàn lại được sắp xếp vô cùng giản dị. Những vật dụng sinh hoạt cơ bản như bàn ghế gỗ, tivi, tủ lạnh... được bài trí gọn gàng, chừa lại khoảng không gian thoáng đãng. Đây chính là nơi đại gia đình thường quây quần, tụ họp trong các dịp lễ, Tết hay mỗi khi Bùi Tiến Dũng đưa vợ con trở về thăm quê nhà. Cuối năm 2023, việc Bùi Tiến Dũng bất ngờ rao bán ngôi nhà sàn trên trang cá nhân từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một công trình gỗ đầy tâm huyết lại bán đi. Tuy nhiên, sau những xôn xao ban đầu, căn nhà vẫn không hề chuyển chủ.

Trong những khoảnh khắc sum họp gia đình được chia sẻ sau đó, hình ảnh ngôi nhà sàn 5 gian vẫn xuất hiện trong khuôn viên cũ. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp thi đấu, Bùi Tiến Dũng hiện chọn nhịp sống bình yên bên gia đình nhỏ. Dù đi đâu, ngôi nhà sàn ấm cúng giữa vùng quê vẫn luôn là nơi chốn đi về, ghi dấu chặng đường vượt khó từ một cậu bé ở miền quê Thanh Hoá thành ngôi sao bóng đá Việt Nam.