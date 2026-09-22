Dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh bất ngờ làm thủ môn trên sân Hàng Đẫy

Đỗ Mỹ Linh - vợ chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang chiếm spotlight khi xuất hiện trên sân Hàng Đẫy.

Trong trận đối đầu kịch tính giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, sự xuất hiện của gia đình Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cùng bà xã - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Trên khán đài VIP, Chủ tịch Hà Nội FC thể hiện hình ảnh ông bố vô cùng cưng chiều khi liên tục bế bồng, chăm sóc ái nữ Tuệ An (tên thân mật là Ti Mướp). Vẻ bầu bĩnh, đáng yêu của em bé nhanh chóng trở thành tâm điểm và chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Đồng hành bên chồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện trang phục giản dị, khoe nhan sắc rạng rỡ và tiếp thêm lửa cho đội bóng.

Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và đội bóng Thủ đô phải dừng bước tiếc nuối khi thua 3-4 ở loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, gia đình nhỏ của chủ tịch Hà Nội FC vẫn nán lại sân. Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên đã xuống trực tiếp khu vực thi đấu để giao lưu và vui đùa. Trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười, nàng hậu không ngần ngại xắn tay làm "thủ môn bất đắc dĩ", thoải mái bắt gôn cho cậu cháu trai và con gái tập sút bóng và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Kể từ sau đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2022 và đón con gái đầu lòng vào giữa năm 2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh duy trì lối sống kín tiếng nhưng viên mãn. Dù hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình, nàng hậu vẫn luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên có mặt trên khán đài để đồng hành và cổ vũ cho ông xã cùng đội bóng nhà trong các trận đấu quan trọng.