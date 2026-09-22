Toàn cảnh drama PUBG nóng nhất ngay lúc này

Từ một sân chơi giao hữu quy tụ dàn streamer và tuyển thủ hàng đầu châu Á, PUBG Asia Stars 2026 đã kết thúc khi ban tổ chức buộc phải hủy bỏ ngày thi đấu cuối. Sự kiện này sau đó đã trở thành tâm điểm của các cáo buộc gian lận, tẩy chay từ khán giả và vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi.

PUBG Asia Stars 2026 được Krafton khởi tranh từ ngày 17/9 với tổng giải thưởng 70.000 USD, quy tụ 48 người chơi đến từ 6 khu vực. Tuy nhiên, ngay sau ngày thi đấu đầu tiên, giải đấu đã vướng vào một vụ lùm xùm nghiêm trọng liên quan đến Himass và TanVuu, hai đại diện thuộc Team VIE của Việt Nam.

Cụ thể, nữ streamer Soopi thuộc tổ chức Gen.G (Hàn Quốc) đã lên tiếng tố cáo hai tuyển thủ này có hành vi "đá stream", tức là theo dõi livestream cá nhân hoặc luồng phát sóng giải đấu để nắm bắt vị trí và chiến thuật của đối phương.

Soopi, nữ streamer sinh năm 2000 là người bắt đầu cho những sóng gió của PUBG Asia Stars 2026

Sau quá trình điều tra chớp nhoáng, Krafton xác nhận Himass và TanVuu đã tiếp nhận thông tin bên ngoài trong thời gian trận đấu diễn ra. Ngay lập tức, ban tổ chức giáng một bản án vô cùng nặng nề: loại hai tuyển thủ Việt Nam khỏi các nội dung còn lại của giải đấu, đồng thời tước luôn tư cách PUBG Partner tại Việt Nam. Đáng nói, Krafton chỉ xác nhận việc hai người chơi này có mở livestream và tiếp nhận thông tin, nhưng lại chưa làm rõ được việc họ có thực sự dùng thông tin đó để trục lợi trong ván đấu hay không.

Cũng cần phải nói thêm, việc "đá stream" (theo dõi livestream để nắm bắt vị trí thực trong trận) không nằm trong quy định cấm từ ban đầu của BTC. Theo streamer Rambo - thành viên thuộc Team VIE của Việt Nam thì đây là một giải đấu giao lưu giữa các creator/KOLs của PUBG và không có quy định cấm rõ ràng cho việc "đá stream".

Himass và TanVuu bất ngờ bị BTC phạt loại khỏi giải và tước quyền lợi dù ban đầu việc "đá stream" không nằm trong quy định cấm của giải đấu

Làn sóng phẫn nộ và nghi vấn ngược hướng về phía người tố cáo

Quyết định vội vàng và có phần "trảm trước tấu sau" của Krafton lập tức châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ bùng nổ trong cộng đồng PUBG Việt Nam. Rất nhiều khán giả và các tuyển thủ chuyên nghiệp đã lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu. Cộng đồng game thủ lập luận rằng PUBG Asia Stars vốn mang tính chất giao hữu, cởi mở. Bản thân các tuyển thủ trước khi thi đấu cũng đã hỏi ý kiến ban tổ chức và nhận được sự ngầm đồng ý cho phép tương tác trên stream để tạo không khí. Việc phạt tước tư cách Partner cho một quy định vốn không được ghi rõ ràng trong sách luật ban đầu được xem là hành động xử ép và thiếu công bằng.

Streamer Rambo đăng bài cho biết chính người tố cáo việc "đá stream" là Soopi cũng có dấu hiệu gian lận theo như cách cô tố cáo

Câu chuyện càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn khi streamer Rambo của Việt Nam tung ra những hình ảnh làm bằng chứng cho thấy chính Soopi, người khơi mào vụ tố cáo, cũng có dấu hiệu "đá stream" khi mở kênh phát sóng giải trên trình duyệt trong lúc thi đấu.

Mặc dù Krafton chưa có kết luận chính thức nào về hành vi của nữ streamer Hàn Quốc, nhưng chi tiết này đã làm đảo chiều dư luận. Từ việc chỉ trích đại diện Việt Nam, cộng đồng mạng bắt đầu chĩa mũi dùi vào tính minh bạch của các tuyển thủ khác và cách áp dụng luật đầy lỗ hổng của ban tổ chức.

Đội hình Team VIE của Việt Nam

Giải đấu bị hủy bỏ giữa chừng vì drama nảy lửa

Cách xử lý khủng hoảng yếu kém của Krafton bị xem là nguyên nhân khiến sự việc leo thang và tiếp tục tạo ra một hiệu ứng domino tồi tệ. Bước sang ngày thi đấu thứ hai, toàn bộ 8 thành viên của đội tuyển Hàn Quốc đã quyết định tẩy chay, không tham gia thi đấu để phản đối cách ban tổ chức điều hành giải và xử lý vấn đề công bằng. Đối mặt với làn sóng tẩy chay từ tuyển thủ và sức ép khổng lồ từ dư luận, hàng loạt nhà tài trợ tại Hàn Quốc cũng bắt đầu rục rịch tạm hoãn các hoạt động quảng bá liên quan đến giải đấu.

Đến ngày 20/9, Krafton không còn cách nào khác ngoài việc chính thức tuyên bố hủy bỏ các trận đấu còn lại của ngày 3, khép lại PUBG Asia Stars 2026 sớm hơn dự kiến. Tiền thưởng của giải đấu buộc phải chuyển sang phương án chia đều cho các khu vực tham dự.

Bài học đắt giá cho Krafton

Trong thông báo xin lỗi công khai, phía PUBG thừa nhận đã không xây dựng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro cơ bản nhất. Việc tổ chức một giải đấu theo mô hình hybrid kết hợp giữa thi đấu và livestream tương tác nhưng lại không bắt buộc áp dụng độ trễ (delay) phát sóng là một lỗ hổng chí mạng. Họ cũng thừa nhận sách luật không có tiêu chí ra quyết định và mức xử phạt rõ ràng cho hành vi tiếp nhận thông tin bên ngoài, dẫn đến những thông báo giải thích ban đầu hoàn toàn thiếu chính xác.

Sự sụp đổ của PUBG Asia Stars 2026 là một bài học cực kỳ đắt giá cho Krafton nói riêng và các nhà tổ chức thể thao điện tử nói chung. Khi ranh giới giữa việc giao lưu cùng khán giả và vi phạm tính công bằng thi đấu quá mong manh, sự cẩu thả trong khâu thiết lập luật lệ và giám sát hệ thống chắc chắn sẽ biến một ngày hội giao lưu trở thành một thảm họa về vận hành và truyền thông.

Cho đến hiện tại, cộng đồng game thủ ở Việt Nam và Hàn Quốc vẫn chưa hề hài lòng với quyết định đã được đưa ra từ Krafton và drama này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.