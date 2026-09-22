Từng là ông bầu một đội tuyển, streamer PewPew lên tiếng về drama hot nhất làng PUBG

Nam streamer khuyên cộng đồng tỉnh táo, đòi lại minh bạch cho các tuyển thủ bằng sự chuyên nghiệp.

Những ngày gần đây, cộng đồng Esports Việt Nam nói chung và giới PUBG nói riêng đang trải qua "sóng gió" dữ dội xung quanh lùm xùm một giải đấu PUBG. Trực tiếp chứng kiến ngọn lửa phẫn nộ dâng cao trong cộng đồng, streamer PewPew, một trong những người gạo cội và từng có nhiều năm gắn bó với cộng đồng đã chính thức lên tiếng. Trên sóng livestream, anh chia sẻ góc nhìn nghiêm túc và đưa ra những lời khuyên chân thành cho người hâm mộ.

Lời kêu gọi hành động văn minh: Hãy đòi hỏi bằng chứng công khai thay vì "spam" tiêu cực

Nói về phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng những ngày qua, PewPew bày tỏ sự thấu hiểu về tâm lý bức xúc của người hâm mộ. Tuy nhiên, ông bầu một thời của đội tuyển Nubboiz nhấn mạnh rằng việc tràn vào các nền tảng mạng xã hội để công kích hay spam vô căn cứ không phải là giải pháp giúp đỡ các tuyển thủ.

Trích nguyên văn chia sẻ của PewPew:

"Nếu được, nếu anh em muốn chan... tôi sẽ kêu gọi anh em chan. Nhưng... anh em hãy nhắn tin cho PUBG là sớm công bố kết quả cùng với tất cả những cái gì mà người ta nghĩ là bằng chứng, một cách công khai, giống như là các tuyển thủ họ đang cần. Đấy, thế thôi".

Nam streamer chỉ ra rằng sự minh bạch trong quy trình xử lý và việc công khai toàn bộ bộ bằng chứng mới là điều quan trọng nhất mà các tuyển thủ đang rất cần ở thời điểm hiện tại. Thay vì tạo ra những luồng dư luận hỗn loạn, việc tập trung một thông điệp văn minh, yêu cầu nhà phát hành đưa ra câu trả lời rõ ràng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người trong cuộc.

Tỉnh táo trước dư luận: Không phải ai "đu trend" công kích cũng vì tuyển thủ

Là người từng kinh qua vô số sóng gió trong giới streamer và giải đấu, PewPew đưa ra nhận định đầy tỉnh táo về tính chất của đám đông trên mạng xã hội. Anh lưu ý cộng đồng cần phân biệt rõ giữa những người thực sự quan tâm đến sự nghiệp của tuyển thủ và những đối tượng chỉ chực chờ cơ hội để "đu trend", kích động:

"Trong số những anh em khác mà đi qua mà đi spam ấy, thì chưa chắc đã phải là cộng đồng của mình, chưa chắc đã thực sự nghĩ đến các tuyển thủ đâu…".

PewPew đánh giá cao sự cẩn trọng của tập thể quản lý, nhà đầu tư và các tuyển thủ khi đưa ra phát ngôn chính thức. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từng thông báo cho thấy họ đang giải quyết vụ việc một cách chuyên nghiệp, tránh những sai lầm cảm tính.

Tầm nhìn của một đàn anh Esports: Đây là sự nghiệp, là tiền bạc và tương lai

Không còn vẻ nhây thường thấy, PewPew xuất hiện trên livestream với thái độ nghiêm túc khi nhắc đến bản chất của Esports chuyên nghiệp. Từ trải nghiệm làm ông bầu và đồng hành cùng nhiều thế hệ game thủ, nam streamer khẳng định đây không chỉ là câu chuyện giải trí đơn thuần:

"Và tôi... tôi chia sẻ với các bạn một điều là với kinh nghiệm và cả những gì đã từng trải qua với Esports của tôi, đây là điều họ rất mong muốn, sự thật đấy các bạn. Bởi vì đây nó không chỉ đơn giản chỉ là đam mê, nó là sự đầu tư về tiền bạc, vật chất và cả cái sự định hướng nghề nghiệp, cả sự nghiệp của các em nó. Đấy, đây là... đây là tôi rất nghiêm túc!".

Đối với các tuyển thủ trẻ, mỗi quyết định xử phạt hay mỗi án cấm thi đấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ tương lai, danh dự và công sức đầu tư của cả một tập thể. Chính vì vậy, đòi hỏi một kết luận minh bạch và công bằng từ phía BTC là trách nhiệm tối thượng để bảo vệ con đường nghề nghiệp chính đáng của các em.

Đoạn chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết của PewPew đã nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng game thủ. Lời khuyên của anh không chỉ định hướng người hâm mộ hành xử văn minh hơn giữa tâm bão dư luận, mà còn là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ gửi tới các tuyển thủ: hãy đấu tranh cho sự thật và tính minh bạch bằng một thái độ chuyên nghiệp nhất.