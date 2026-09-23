Sự nghiệp PUBG của cặp tuyển thủ Việt Nam chính thức khép lại

Vậy là đã không có kết quả tốt cho cặp tuyển thủ PUBG người Việt Nam - Himass và TanVuu.

PUBG và Krafton chấm dứt sự nghiệp của 2 tuyển thủ Himass và TanVuu

Như đã biết, những ngày qua, cộng đồng Esports Việt và PUBG dành trọn vẹn sự quan tâm cho vụ drama giữa 2 tuyển thủ Việt Nam là Himass - TanVuu với bên kia là nữ streamer người Hàn - Soopi. Thế nhưng, sự việc càng ngày càng theo chiều hướng bất lợi cho các tuyển thủ Việt khi phía PUBG và Krafton không hề có một phát biểu nào cho thấy bảo vệ quyền lợi các tuyển thủ. Và mới đây, án phạt Global Ban vĩnh viễn dành cho Himass và TanVuu đã chính thức được áp dụng.

Đã chính thức có án phạt cho Himass và TanVuu.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất, Krafton khẳng định hai tuyển thủ Himass (thuộc biên chế Anyone's Legend) và TanVuu (thuộc biên chế GAM x The Expendables) đã vi phạm nghiêm trọng chính sách vận hành khi có hành vi thu thập thông tin ngoài luồng thông qua việc xem livestream của đối thủ (stream sniping) để áp dụng vào chiến thuật. Nhà phát hành cũng bác bỏ lập luận cho rằng tính chất giải giao hữu cho phép hành vi này, đồng thời tuyên bố không phát hiện thêm vi phạm từ các bên khác.

Cả Himass và TanVuu bị khóa vĩnh viễn tài khoản game PUBG: BATTLEGROUNDS. Đồng thời, hai tuyển thủ này chính thức bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn ở mọi giải đấu thuộc hệ thống PUBG Esports chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các giải đấu lớn nhất như PGS, PNC, PGC cũng như mọi sự kiện do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt. Án phạt có hiệu lực thi hành ngay từ thời điểm công bố văn bản, dù hai cá nhân vẫn có quyền gửi đơn giải trình theo quy chế.

Hai tuyển thủ sẽ bị Global Ban vĩnh viễn.

Cộng đồng PUBG và Esports Việt ngỡ ngàng

Có thể nói, chưa bao giờ trong lịch sử Esports Việt chứng kiến một án phạt nặng hơn cho trường hợp tương tự như 2 tuyển thủ người Việt. Đáng nói, vi phạm này là trong một giải đấu showmatch thuần giải trí, thậm chí là không hề có những quy định quá khắt khe.

Kết thúc sự nghiệp PUBG của 2 tài năng trẻ người Việt.

Chưa kể, trong chính thông báo của Krafton, với những bằng chứng đã được công khai trước đó về Soopi, rõ ràng phía NPH này đã "lờ" đi vi phạm của nữ streamer. Có thể nói, Krafton đã từ bỏ thị trường Việt Nam và không ngần ngại "nặng tay" như một cách khẳng định sự rời đi của mình.