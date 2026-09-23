Thế giới mở rộng đến choáng ngợp, bom tấn này đang đặt ra câu hỏi: Game càng nhiều nội dung liệu có càng đáng tiền?

Crimson Desert đã sở hữu một thế giới rộng lớn với vô số hoạt động, nhưng Pearl Abyss vẫn tiếp tục bổ sung nội dung mới cho tựa game.

Ra mắt ngày 19/3/2026, Crimson Desert nhanh chóng trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của dòng game hành động thế giới mở.

Tựa game do Pearl Abyss phát triển đưa người chơi tới lục địa Pywel rộng lớn, nơi nhân vật chính Kliff bắt đầu hành trình tập hợp lại những người đồng đội thuộc tổ chức Greymanes. Không chỉ có những trận chiến quy mô lớn, trò chơi còn mang đến hàng loạt hoạt động khám phá và tương tác với thế giới.

Ảnh: BroHaus

Điều khiến Crimson Desert gây chú ý chính là tham vọng nhồi nhét một lượng nội dung khổng lồ vào cùng một sản phẩm game.

Người chơi có thể khám phá những vùng đất rộng lớn, leo trèo, lượn trên không, cưỡi nhiều loại thú, tham gia các trận đấu boss, xây dựng doanh trại, câu cá, nấu ăn, săn bắn và thử sức với những trò chơi nhỏ. Bên cạnh Kliff, hai nhân vật Damiane và Oongka cũng có phong cách chiến đấu riêng, mở rộng thêm lựa chọn trải nghiệm.

Đáng chú ý, Pearl Abyss vẫn chưa có ý định dừng lại. Theo lộ trình công bố hồi tháng 6, nhà phát triển lên kế hoạch cải thiện cốt truyện, bổ sung nội dung chiến đấu, nâng cấp hoạt động thương mại và trồng trọt, đồng thời phát triển tính năng lưu tiến trình giữa các nền tảng. Hãng cũng xác nhận đang thực hiện DLC để tiếp tục mở rộng hành trình tại Pywel.

Đến đầu tháng 9, bản mở rộng mang tên Charting the Unknown được giới thiệu với kế hoạch phát hành ngày 15/10/2026. Những nội dung được trình diễn bao gồm xây dựng căn cứ, khám phá dưới nước và cuộc đối đầu với một cỗ máy khổng lồ. Đáng chú ý, trailer còn cho thấy Kliff di chuyển trên biển và bám theo một con cá mập.

Ảnh: BroHaus

Ảnh: BroHaus

Tuy nhiên, quy mô khổng lồ không đồng nghĩa với việc mọi yếu tố đều được đón nhận tích cực.

Khi mới phát hành, Crimson Desert nhận về những ý kiến trái chiều liên quan đến cách điều khiển, thiết kế nhiệm vụ và chiều sâu cốt truyện. Một số cây bút đánh giá cho rằng thế giới rộng lớn của trò chơi chưa phải lúc nào cũng mang đến những hoạt động đủ hấp dẫn. Pearl Abyss sau đó liên tục tung ra các bản cập nhật nhằm xử lý phản hồi, cải thiện trải nghiệm và bổ sung tính năng.

Chính nhà phát triển cũng thừa nhận cần điều chỉnh cách dẫn dắt câu chuyện. Trong lộ trình cập nhật, hãng cho biết đang xem xét lại các phân cảnh quan trọng để hành trình của Kliff trở nên mạch lạc và cuốn hút hơn. Điều này cho thấy một trò chơi có thể sở hữu rất nhiều nội dung nhưng vẫn cần bảo đảm rằng người chơi có đủ động lực để tiếp tục khám phá.

Ở góc độ người mua, một thế giới rộng lớn rõ ràng mang lại lợi thế. Thay vì hoàn thành trò chơi sau vài buổi tối, game thủ có thể dành hàng chục, thậm chí hàng trăm giờ để khám phá những bí mật và hoạt động chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, thời lượng chơi không phải thước đo duy nhất cho giá trị. Một nhiệm vụ được thiết kế hấp dẫn có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn hàng chục hoạt động lặp đi lặp lại.

Ảnh: BroHaus

Và đây cũng là vấn đề rất gần gũi với những game thủ đã trưởng thành.

Ngày trước, chúng ta từng ao ước một trò chơi càng dài càng tốt, bởi mua được một tựa game mới đã là chuyện đáng mừng. Nhưng khi đã đi làm, có gia đình và hàng loạt trách nhiệm khác, thời gian chơi game lại trở thành thứ xa xỉ. Một bản đồ khổng lồ với hàng trăm nhiệm vụ đôi khi không còn là món quà, mà vô tình trở thành danh sách công việc thứ hai sau khi tan sở.

Có lẽ một trò chơi đáng tiền không nhất thiết phải khiến game thủ dành cả trăm giờ để hoàn thành. Quan trọng hơn, đó phải là một thế giới khiến chúng ta thực sự muốn quay trở lại, ngay cả khi mỗi tối chỉ còn một tiếng để chơi.