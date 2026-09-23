Công ty đứng sau PUBG "bốc hơi" hơn 4.400 tỷ đồng vốn hóa giữa drama liên quan 2 game thủ Việt

Cổ phiếu KRAFTON đã rơi xuống vùng thấp nhất 52 tuần.

Cổ phiếu KRAFTON, hãng game Hàn Quốc đứng sau PUBG: Battlegrounds, tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 23/9. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 198.000 won/cổ phiếu, giảm 1,98% so với phiên trước.

Ở vùng giá khoảng 198.000 won, vốn hóa KRAFTON hiện vào khoảng 9.100 tỷ won, tương đương khoảng 175.000 tỷ đồng, giảm hơn 4.400 tỷ đồng từ ngày 17/9 khi giá cổ phiếu ở quanh mốc 203.000 won.

Drama PUBG khiến KRAFTON phải công khai xin lỗi

Diễn biến giảm của cổ phiếu xuất hiện đúng thời điểm tranh cãi xoay quanh PUBG Asia Stars 2026. Được biết, PUBG Asia Stars 2026 khởi tranh ngày 17/9 với 48 người tham gia đến từ 6 khu vực gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Tranh cãi xuất hiện ngay sau ngày thi đấu đầu tiên, liên quan hai đại diện Việt Nam là Himass và TanVuu cùng vấn đề tiếp nhận thông tin bên ngoài trận đấu. Sự việc sau đó leo thang khi một số tuyển thủ và streamer Hàn Quốc phản ứng về vấn đề công bằng. KRAFTON cuối cùng quyết định hủy ngày thi đấu thứ ba, khiến PUBG Asia Stars kết thúc sớm và không xác định thứ hạng chung cuộc.

Mới nhất, theo thông báo chính thức từ KRAFTON ngày 23/9, sau khi rà soát toàn diện các chương trình phát sóng chính thức, hình ảnh của người tham gia, dữ liệu trong game và các bản replay liên quan đến Himass và TanVuu, KRAFTON xác định có các hành vi vi phạm chính sách vận hành của PUBG: BATTLEGROUNDS. Trước đó, hãng đã xác nhận hai tuyển thủ có hành vi sử dụng thông tin bên ngoài và "stream sniping" trong quá trình thi đấu.

KRAFTON cho biết hãng không chính thức cho phép hành vi này, đồng thời khẳng định không áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau giữa các khu vực tham dự. Himass, hiện thuộc Anyone's Legend, và TanVuu của The Expendables bị xác định vi phạm các quy định của PUBG: BATTLEGROUNDS, trong đó có quy định về cản trở trải nghiệm game, hành vi lạm dụng và nghĩa vụ duy trì phẩm chất của một tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp.

Án phạt được đưa ra thuộc nhóm nghiêm khắc nhất trong hệ sinh thái PUBG. Theo đó, tài khoản PUBG: BATTLEGROUNDS của Himass và TanVuu bị khóa vĩnh viễn. Đồng thời, hai tuyển thủ bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải PUBG chính thức ở mọi khu vực, bao gồm PUBG Global Championship (PGC), PUBG Global Series (PGS), PUBG Nations Cup (PNC) và những giải Esports khác do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt.

Các biện pháp trên có hiệu lực ngay từ thời điểm thông báo được công bố. KRAFTON cho rằng với tư cách tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp, Himass và TanVuu ở vị trí đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về tính công bằng, trách nhiệm và phẩm chất so với người chơi thông thường. Tuy nhiên, hai tuyển thủ vẫn có quyền thực hiện quy trình giải trình đối với án phạt theo thủ tục của PUBG Esports.

Cổ phiếu đã giảm từ trước khi tranh cãi nổ ra

Thực tế, cổ phiếu hãng game Hàn Quốc đã trong xu hướng đi xuống trước khi giải đấu khởi tranh. Từ mức 231.000 won ngày 1/9, thị giá đã xuống 203.000 won vào ngày 16/9, tương ứng giảm hơn 12%; đến ngày 23/9, mức giảm từ đầu tháng lên khoảng 14%.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh gần nhất của KRAFTON vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh. Quý 2/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu 1.290,2 tỷ won, tăng 94,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 410,9 tỷ won, tăng 67%. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu đạt 2.661,6 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 972,5 tỷ won; riêng doanh thu từ hệ sinh thái PUBG tăng 25% so với cùng kỳ.