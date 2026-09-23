PUBG Việt Nam chính thức có thông báo nhưng đẩy sự thất vọng của cộng đồng lên đỉnh điểm

Trang PUBG Việt Nam chính thức có thông báo mới.

PUBG Việt Nam chính thức lên tiếng sau chuỗi ngày im lặng

Trong lúc cộng đồng PUBG Việt Nam nói riêng và Esports Việt nói chung đang sôi sục vì những rắc rối xung quanh giải PUBG ALL STARS và nguy cơ 2 tuyển thủ Himass - TanVuu phải giải nghệ, thì phía fanpage PUBG Việt Nam gần như hoàn toàn im lặng. Mãi tới mới đây, trang page này mới có động thái mới nhất nhưng lại khiến cộng đồng càng thêm bức xúc và thất vọng.

Thông báo mới nhất của trang PUBG Việt Nam.

Cụ thể, thay vì là những phản hồi về việc xử lý drama hay bảo vệ quyền lợi của Himass - TanVuu cũng như các đội tuyển, tuyển thủ Việt Nam và cộng đồng PUBG Việt trong tương lai, thì fanpage này chỉ đơn giản là đăng một thông báo về việc người chơi PUBG sau này chỉ có thể tìm kiếm thông tin từ trang chủ chính thức của Krafton dành cho PUBG. Điều này đồng nghĩa với việc trang PUBG dành cho thị trường Việt Nam trước đây sẽ đóng cửa, có thể là sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường Việt trong tương lai gần.

Xem như tựa game đã bỏ thị trường Việt Nam.

Cộng đồng Esports và PUBG Việt Nam quá đỗi thất vọng

Trên nhiều diễn đàn, thông báo của phía PUBG Việt Nam đã nhanh chóng viral và khiến cộng đồng Việt hụt hẫng, bức xúc lẫn thất vọng. Rõ ràng, không hề có động thái bảo vệ cộng đồng PUBG Việt Nam dù đây là một trong những cộng đồng cuồng nhiệt nhất, lượng người chơi đông đảo và các tuyển thủ chất lượng. Chính Himass còn là một cái tên danh tiếng, tuyển thủ Esports duy nhất mà tên tuổi thuộc hàng tier S của quốc tế trong bộ môn của mình.

Khán giả không khỏi bức xúc, thất vọng.

Ngoài ra, không ít người tiếc nuối cho các tổ chức, tuyển thủ PUBG. Như vậy, có thể xem như tựa game này đã kết thúc hành trình ở Việt Nam, nhưng là theo cách không ai mong muốn nhất.