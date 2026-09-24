Toàn cảnh drama PUBG PC: Từ lời lẽ của nữ streamer Hàn, tới cách xử lý "đi vào lòng đất", game nhận làn sóng phản ứng chưa từng có

Cộng đồng game thủ Việt Nam đang trải qua những ngày với nhiều vấn đề xoay quanh tựa game PUBG PC. Mọi chuyện xuất phát từ một cáo buộc tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Star 2026, và ngày càng leo thang do những vấn đề trong khâu vận hành giải đấu và xử lý khủng hoảng của chính NPH.

Bối cảnh đầu tiên bắt nguồn từ giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026

PUBG Asia Stars 2026 được Krafton tổ chức từ ngày 17/9/2026, với tổng giải thưởng 70.000 USD, quy tụ 48 người chơi đến từ 6 khu vực châu Á. Đây vốn được xác định là một sân chơi mang tính giao hữu, kết nối cộng đồng streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, không đặt nặng tính cạnh tranh khốc liệt như các giải đấu chính thức trong hệ thống PUBG Esports.

Đại diện Việt Nam tham dự với đội hình Team VIE, trong đó Himass và TanVuu là hai gương mặt được chú ý nhờ phong độ nổi bật trong các giải đấu chuyên nghiệp thời gian gần đây và có bề dày thành tích đáng nể ở nhiều sân chơi quốc tế. Ngoài ra, đội hình Team VIE còn có nhiều streamer như Rambo, DJ Chip, Nhism, Levi, Dev Nguyen…

Himass và TanVuu - 2 game thủ nổi tiếng và có bề dày thành tích tại nhiều giải đấu lớn của PUBG và được Krafton mời tham gia giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026

Ngày 17/9: Soopi cáo buộc Himass và TanVuu "đá stream", drama nổ ra

Ngay sau ngày thi đấu đầu tiên (17/9), nữ streamer Soopi (sinh năm 2000, thuộc tổ chức Gen.G của Hàn Quốc) lên tiếng tố cáo Himass và TanVuu có hành vi "đá stream" (Stream sniping) - tức theo dõi livestream cá nhân hoặc luồng phát sóng để nắm vị trí, chiến thuật của đối thủ trong lúc thi đấu.

Soopi - streamer nữ mở đầu cho chuỗi drama với cáo buộc thành viên thuộc Team VIE sử dụng Stream sniping

Tuy nhiên, theo luồng cắt livestream được ghi lại, Himass và một số thành viên streamer Việt Nam đã hỏi thành viên của BTC giải trước khi thi đấu rằng “Có được “đá stream” hay không? Lúc này, phía BTC không có câu trả lời chính thức, và điều luật thi đấu (rulebook) của PUBG Asia Stars 2026 không nêu rõ ràng cấm hành vi này.

Đây là chi tiết quan trọng, bởi nó là nền tảng cho toàn bộ tranh cãi pháp lý và đạo đức xuyên suốt vụ việc sau này: hành vi bị cáo buộc có thực sự là "gian lận" hay không, khi chính BTC từng ngầm cho phép?

Các thành viên Team VIE không nhận được phản hồi rõ ràng từ BTC, và cho rằng BTC ngầm đồng ý bởi tính chất giải đấu là for fun (ảnh cắt từ livestream Rambo)

Ngày 18/9: Quyết định xử phạt từ Krafton đối với Himass và TanVuu khiến drama cháy dữ dội

Sau một quá trình điều tra được mô tả là khá vội vàng, Krafton xác nhận hai tuyển thủ Việt Nam đã tiếp nhận thông tin từ bên ngoài trong thời gian trận đấu diễn ra. Đáng chú ý, Krafton chỉ xác nhận việc họ có mở livestream và tiếp nhận thông tin, chứ chưa làm rõ được liệu thông tin đó có thực sự được sử dụng để trục lợi trong ván đấu hay không.

Bản án đưa ra ngay sau đó lại rất nặng: loại Himass và TanVuu khỏi các nội dung còn lại của giải, đồng thời tước tư cách PUBG Partner tại Việt Nam của cả hai.

Himass và TanVuu bị loại khỏi giải, tước quyền Partner một cách chóng vánh khiến cộng đồng bất bình

Ngay sau khi thông báo xử phạt được đưa ra, streamer Rambo - thành viên của Team VIE tham gia PUBG Asia Stars 2026 đã đăng bài bảo vệ đàn em khi tung ra những hình ảnh làm bằng chứng cho thấy chính Soopi, người khơi mào vụ tố cáo, cũng có dấu hiệu "đá stream" khi mở kênh phát sóng giải trên trình duyệt trong lúc thi đấu.

Nhằm gây áp lực lên BTC PUBG Asia Stars 2026, đội tuyển Hàn Quốc đã tuyên bố không tham gia giải đấu nhằm ủng hộ Soopi. Chưa hết, một số nhà tài trợ cho giải đấu này tại Hàn Quốc cũng thông báo rút tài trợ.

Phía Việt Nam, 2 tuyển thủ khác được thay thế cho Himass và TanVuu nhưng tình hình căng thẳng không giảm mà ngày càng gia tăng.

Ngày 19-20/9: Cộng đồng game thủ Việt Nam phẫn nộ vì quyết định xử phạt bất công từ BTC PUBG Asia Stars 2026, giải đấu sau đó bị hủy bỏ

Cộng đồng game thủ PUBG sôi sục trước quyết định xử phạt bất công cho tuyển thủ Việt Nam khi ban đầu chính người của BTC đã ngầm đồng ý và luật thi đấu ban đầu không hề nghiêm cấm hành vi trên.

Tốc độ xử lý nhanh bất thường, thiếu quy trình minh bạch này chính là ngòi nổ đầu tiên khiến cộng đồng PUBG Việt Nam phản ứng dữ dội. Nhiều streamer, bao gồm cả các đồng đội cùng tham gia giải và đông đảo người hâm mộ đồng loạt lên tiếng bảo vệ hai tuyển thủ, đồng thời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của PUBG/Krafton.

Khi drama được đẩy lên cao trào ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, BTC PUBG Asia Stars 2026 đã phải hủy bỏ giải đấu mà không có ngày thi đấu thứ 3 như dự tính.

PUBG Asia Stars 2026 phải hủy ngày thi đấu thứ 3 sau liên tiếp những pha xử lý “đi vào lòng đất”

Ngày 20/9: Soopi tung bằng chứng, nhưng phản tác dụng

Cùng ngày, Soopi đăng tải video lên YouTube nhằm cung cấp bằng chứng cho cáo buộc "đá stream" của mình.

Tuy nhiên, động thái này không đạt hiệu quả xoa dịu dư luận như mong đợi. Ngược lại, cộng đồng game thủ Việt Nam phản ứng còn gay gắt hơn, khi phát hiện ra rằng bản thân Soopi cũng có dấu hiệu thực hiện hành vi xem thông tin stream tương tự trong lúc thi đấu nhưng lại không hề bị BTC xử lý theo cách tương xứng.

Đây là điểm bùng nổ thứ hai của vụ việc: sự bất nhất trong cách BTC áp dụng luật giữa hai bên khiến niềm tin vào tính công bằng của giải đấu sụp đổ hoàn toàn trong mắt cộng đồng Việt Nam.

Phía nữ streamer này sau khi nhận phản ứng từ cư dân mạng sau cáo buộc tiếp tục lên tiếng tố cư dân mạng Việt Nam bạo lực mạng. Phía Soopi cho biết cô bị quấy rối nghiêm trọng bằng ngôn từ, ghép mặt vào clip nhạy cảm deepfake… Tuy nhiên không có bằng chứng về việc này có phải do cư dân mạng Việt Nam thực hiện hay không.

Nữ streamer thuộc biên chế Gen.G tiếp tục tố nhưng nhận về phản ứng ngược từ cộng đồng game thủ Việt

Ngày 21/9: Krafton yêu cầu Himass và TanVuu lên tiếng xin lỗi

Sau khi drama không có dấu hiệu hạ nhiệt, 2 tuyển thủ là Himass và TanVuu đã lên tiếng xin lỗi với bài đăng công khai trên Facebook. Tuy nhiên, sau khi sự việc ngày càng mất kiểm soát thì streamer DJ Chip - thành viên của Team VIE và là HLV của đội tuyển PUBG Việt Nam đã lên tiếng trên livestream cho biết chuyện 2 game thủ xin lỗi là do Krafton yêu cầu.

Bài đăng xin lỗi của Himass sau sự việc được xác nhận là do phía Krafton yêu cầu

Ngày 21/9: Truyền thông Hàn Quốc vào cuộc, thổi bùng tranh cãi xuyên biên giới

Đài truyền hình jTBC (Hàn Quốc) phát sóng bản tin về vụ việc, trong đó sử dụng cụm từ "gian lận" để mô tả hành vi của hai tuyển thủ Việt Nam.

Bản tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, đẩy xung đột từ phạm vi cộng đồng game thủ sang cấp độ đối đầu truyền thông giữa netizen hai nước. Từ một tranh chấp mang tính kỹ thuật chưa có trong luật chơi ban đầu, sự việc bị khoác thêm màu sắc dân tộc, khiến mức độ căng thẳng tăng vọt.

Cùng với đó, nhiều trang thông tin khác tại Hàn Quốc cũng lên bài theo cáo buộc từ phía Soopi cũng như chỉ trích hành vi "đá stream" (Stream sniping) là không thể chấp nhận.

Đài jTBC (Hàn Quốc) đăng tải về drama và tiếp tục thổi bùng những tranh cãi

Ngày 22/9: Krafton chính thức xin lỗi công khai và nhận trách nhiệm về sự việc

Đại diện PUBG PC, bà Yoon Soo-jin, cùng đại diện Tập đoàn Krafton đăng tải thông báo xin lỗi chính thức. Trong thông báo, Krafton thừa nhận:

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã làm trầm trọng thêm sự cố, do không quy định rõ ràng luật thi đấu ngay từ đầu.

- Xử lý vụ việc một cách vội vàng, thiếu minh bạch, không giải thích rõ ràng cho các bên bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt.

- Có thiếu sót trong khâu vận hành giải đấu, khiến áp lực dồn nén lên cá nhân các tuyển thủ một cách không đáng có.

Krafton cũng xác nhận sẽ tiến hành điều tra lại và sớm đưa ra quyết định xử lý chính thức.

Bài đăng xin lỗi và nhận trách nhiệm từ phía PUBG PC vào ngày 22/9

Ngày 23/9: Án phạt cuối cùng là cấm thi đấu vĩnh viễn Himass và TanVuu dù trước đó giải đấu không có quy định cấm

Sau khi rà soát lại dữ liệu, Krafton đưa ra quyết định kỷ luật chính thức: khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn đối với cả Himass và TanVuu trên toàn bộ hệ thống giải đấu eSports chính thức của hãng.

Theo thông tin được ghi nhận, quyết định này đã được thông báo trước đó, vào tối 22/9, cho hai tuyển thủ thông qua một cuộc họp kín cùng đơn vị chủ quản. Ngay sau cuộc họp, cả hai đã xóa game PUBG: Battlegrounds khỏi thiết bị cá nhân.

Himass và TanVuu bị cấm thi đấu vĩnh viễn theo thông báo xử phạt từ Krafton, cộng đồng game thủ Việt phẫn nộ đỉnh điểm

Ngày 23/9: Phản ứng dữ dội từ cộng đồng game thủ, nhiều streamer nổi tiếng và các tổ chức bất bình, phản đối

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn - mức án nặng nhất có thể trong hệ thống PUBG Esports đã khiến cộng đồng game thủ Việt Nam phẫn nộ tột độ, đặc biệt khi trước đó chính Krafton đã công khai thừa nhận lỗi thuộc về khâu tổ chức và quy định mơ hồ ngay từ đầu.

Ngay sau thông báo xử phạt chính thức, nhiều diễn biến đáng chú ý khác cũng diễn ra:

- Trang PUBG: Battlegrounds phiên bản tiếng Việt trên Facebook đã biến mất ("bay màu").

- Hàng loạt tên tuổi lớn trong cộng đồng streamer Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, PewPew, Rambo, DjChip… đồng loạt lên tiếng bảo vệ hai tuyển thủ và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ.

- Hai tổ chức chủ quản của Himass và TanVuu là Anyone's Legend và GAM x TE PUBG đăng tải bài viết bày tỏ "sự bất lực" trước quyết định của Krafton, nhưng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng hai tuyển thủ trong chặng đường sắp tới.

PewPew, Độ Mixi và nhiều streamer có tiếng đều cho biết ủng hộ các tuyển thủ Việt Nam

Những điểm khiến cộng đồng game thủ Việt Nam không thể chấp nhận về vụ việc của PUBG PC:

- Luật chơi mơ hồ ngay từ đầu: hành vi "đá stream" từng được ngầm cho phép trước giải, không có quy định cấm rõ ràng nhưng sau đó lại bị coi là căn cứ để xử phạt nặng.

- Xử lý vội vàng, thiếu xác minh: án phạt đầu tiên được đưa ra chỉ sau một, hai ngày, không có quy trình đối chất rõ ràng.

- Áp dụng luật không nhất quán: cùng một hành vi nhưng chỉ một bên bị xử lý, trong khi bên còn lại (Soopi) không chịu chế tài tương xứng dù có dấu hiệu tương tự.

- Mức án cuối cùng không tương xứng với lời xin lỗi trước đó: Krafton từng thừa nhận lỗi thuộc về khâu tổ chức, nhưng án phạt vĩnh viễn giáng xuống hai tuyển thủ lại không phản ánh sự thừa nhận đó.

Riêng với cộng đồng game thủ, một làn sóng "tẩy chay", xóa game PUBG PC đã phủ sóng rộng rãi và được nhiều game thủ hưởng ứng.

Tính đến thời điểm 23/9: Krafton và PUBG thiệt hại nặng sau drama

Sự quay lưng của cộng đồng đã lập tức giáng đòn chí mạng vào tình hình kinh doanh của tập đoàn Hàn Quốc. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của Krafton Inc (KRX:259960) đã lao dốc không phanh 3,41%, rơi từ mốc 205.000 KRW trong phiên ngày 18/9/2026 xuống chỉ còn 198.000 KRW vào cuối phiên 23/9/2026. Cú trượt giá liên tiếp trong vài ngày đã xóa sổ hơn 320 tỷ KRW vốn hóa thị trường, tương đương mức thiệt hại lên tới 234,7 triệu USD. Đây là cái giá rất đắt mà nhà phát hành phải trả cho sự thiên vị và thái độ coi thường quyền lợi của người chơi.

Hiện tại, PUBG đã “biến mất” tại Việt Nam

Tính đến ngày 24/9/2026, cộng đồng eSports Việt Nam vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ cao độ. Các tổ chức chủ quản của Himass và TanVuu đã lên tiếng nhưng thừa nhận không có nhiều dư địa để đảo ngược quyết định. Vụ việc hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội cả ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.