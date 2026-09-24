Game PUBG PC có thể bị chặn hoàn toàn tại Việt Nam?

PUBG PC có thể bị chặn tại Việt Nam do chưa được cấp phép phát hành, giữa lúc trò chơi trải qua nhiều biến động.

Xem xét ngăn chặn việc cung cấp PUBG PC chưa phép tại Việt Nam

Theo Thanh Niên, PUBG PC hiện chưa được cấp phép phát hành tại Việt Nam. Đây là phiên bản do KRAFTON phát hành toàn cầu, khác với PUBG Mobile đã được cấp phép và có đơn vị phát hành chính thức trong nước. Người chơi Việt Nam lâu nay chủ yếu tiếp cận PUBG PC qua các nền tảng quốc tế như Steam và Epic Games Store.

Cơ quan chức năng đang xem xét phương án ngăn chặn việc cung cấp PUBG PC chưa phép tại Việt Nam. Trước đó, việc một số nhà mạng hạn chế truy cập Steam đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận trò chơi, nhưng chưa đồng nghĩa PUBG PC bị chặn hoàn toàn.

Vấn đề giấy phép xuất hiện trong thời điểm PUBG PC liên tiếp có những thay đổi liên quan thị trường Việt Nam. Gần đây, tiếng Việt đã bị gỡ khỏi danh sách ngôn ngữ hỗ trợ trong game, trong khi lịch thi đấu của giải PUBG Vietnam Series (PVS) cũng không còn xuất hiện trên trang PUBG Esports.

Ảnh minh họa/VietNamNet

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn hai của PVS dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 9, đóng vai trò trong hành trình tích lũy điểm PGC Points để các đội Việt Nam cạnh tranh suất dự PUBG Global Championship. Tuy nhiên, lịch thi đấu của khu vực Việt Nam sau đó đã biến mất khỏi hệ thống dữ liệu toàn cầu của PUBG Esports. KRAFTON chưa công bố lý do cho thay đổi này.

Diễn biến đáng chú ý bởi đầu năm 2026, KRAFTON từng công bố Việt Nam là một khu vực riêng trong hệ thống PUBG Esports, với các cấp độ PVS Scrim, PVS Cup và PVS Finals. Việc lịch PVS biến mất vì vậy đặt thêm dấu hỏi về kế hoạch thi đấu của các đội Việt Nam trong phần còn lại của mùa giải.

Cách xử lý của Krafton nhận nhiều chỉ trích

Về lùm xùm quanh giải đấu PUBG Asia Stars vừa được Krafton tổ chức tại Hàn Quốc, theo VietNamNet, hiện ban tổ chức không đưa ra thông báo cụ thể, nhưng một số nguồn tin cho biết, hai tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu đã bị cấm tham gia vĩnh viễn các giải đấu của game này trong thời gian tới.

Với việc đưa ra hình thức kỷ luật như trên, cộng đồng game PUBG PC tại Việt Nam cho rằng cách xử lý này là không thoả đáng, bởi ngay từ đầu ban tổ chức giải cũng không đưa ra các quy định rõ ràng; bên cạnh đó cách xử lý có phần thiên vị các game thủ đến từ đội tuyển của Hàn Quốc.

Sau khi có quyết định từ Krafton, từ tối ngày 22/9 đến hôm nay, nhiều tuyển thủ cũng như các game thủ nổi tiếng trong cộng đồng PUBG PC tại Việt Nam đã quyết định xoá game khỏi máy tính của mình để phản đối.

Danh sách ngôn ngữ được PUBG PC hỗ trợ trên Steam hiện không còn tiếng Việt, bên cạnh 16 ngôn ngữ khác. Ảnh: Thanh Niên

Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng game tại Việt Nam mà nhiều cộng đồng khác chơi game này tại các nước trên thế giới cũng đưa ra nhiều chỉ trích về cách xử lý của Krafton tại giải đấu này trong những ngày qua.

Điều này khiến cho giá cổ phiếu Krafton Inc (KRX:259960) ghi nhận mức giảm đến 3,41% từ mức 205.000 KRW giá đóng cửa ngày 18/9/2026, xuống còn 198.000 KRW khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9/2026.

Tính trên quy mô toàn công ty, vốn hóa thị trường của Krafton đã giảm từ khoảng 9,38 nghìn tỷ KRW xuống còn 9,06 nghìn tỷ KRW, khiến giá trị doanh nghiệp bị sụt giảm khoảng 234,7 triệu USD.