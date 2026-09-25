Diễn biến ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT Trung Quốc tại tứ kết ASIAD: Kim Thanh cứu thua

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc.

Đội hình ra sân 2 đội:

Vào lúc 13h00 ngày 25/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây được dự báo là thử thách muôn vàn khó khăn đối với các cô gái Việt Nam trong nỗ lực giành vé đi tiếp vào bán kết.

Nhận định trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, ĐT nữ Trung Quốc vượt trội hoàn toàn khi nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu châu lục. Sau vòng bảng, họ khẳng định sức mạnh bằng vị trí nhất bảng G với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) và không giấu giếm mục tiêu cạnh tranh huy chương. Ở chiều ngược lại, dẫu đang là nhà vô địch Đông Nam Á nhưng màn thể hiện của ĐT nữ Việt Nam tại giải lần này chưa thực sự thuyết phục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết nhờ suất 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, với chỉ 1 điểm có được từ trận hòa Thái Lan cùng 2 thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu, trong 12 lần chạm trán kể từ năm 2006 đến nay, ĐT nữ Việt Nam toàn thua trước tuyển Trung Quốc. Đáng chú ý, hai đội vừa có cuộc chạm trán giao hữu hồi đầu tháng 9 vừa qua trong chuyến tập huấn của Việt Nam tại Trung Quốc, và đội chủ nhà đã giành chiến thắng 3-0. Màn tổng duyệt này giúp cả hai huấn luyện viên hiểu rất rõ về đối thủ để đưa ra những điều chỉnh chiến thuật cho trận đấu loại trực tiếp này.

Về lực lượng, cả hai đội đều có được đội hình tối ưu nhất. ĐT nữ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xuất phát với những trụ cột như Phan Hongyan, Yao Wei, Zhang Linyan hay Wang Yanw. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam vẫn trông cậy vào khung gỗ của Kim Thanh cùng các nhân tố kinh nghiệm như Diễm My, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Dương Thị Vân và Hải Yến trên hàng công.

Việc góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất đã là một thành công với ĐT nữ Việt Nam. Trước một đối thủ đẳng cấp vượt trội, cơ hội tạo nên bất ngờ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là vô cùng mỏng manh nếu không thể cải thiện khả năng tận dụng thời cơ. Tự tin cùng tinh thần thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu ban đầu sẽ là điểm tựa để các cô gái Việt Nam thi đấu hết mình.