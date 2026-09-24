Tuyển Lào đại thắng sau 17 cú sút, nắm cơ hội lớn để đi tiếp ở FIFA ASEAN Cup

Tuyển Lào đã thi đấu khá tốt và giành chiến thắng thuyết phục trong lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup.

Ở lượt trận mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup dành cho hạng Division 2, tuyển Lào chạm trán đối thủ yếu hơn là Brunei. Mục tiêu của đội bóng xứ Triệu voi tất nhiên là giành trọn 3 điểm để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, trước khi đối đầu chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc).

Dù không nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (49-51%) nhưng tuyển Lào vượt trội về số pha dứt điểm. Họ dứt điểm 17 lần trong đó 7 lần trúng đích, trong khi Brunei thực hiện 9 pha dứt điểm với 7 lần trúng đích.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra từ rất sớm, khi tuyển Lào được hưởng penalty ngay phút thứ 2. Hậu vệ Brunei phạm lỗi với tiền đạo Lào trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. 2 phút sau, Bounkong dứt điểm chuẩn xác trên chấm 11m, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng dễ dàng giúp tuyển Lào hưng phấn về tâm lý. Đội bóng do HLV Vladica Grujic dẫn dắt tiếp tục kiểm soát trận đấu mà tạo ra những cơ hội. Đến phút 24, Lào cụ thể hoá ưu thế với bàn thắng nhân đôi cách biệt tương đối đơn giản. Bóng được đưa xuống bên cánh trái và Singsavang băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ.

Tuyển Lào ghi 2 bàn thắng dẫn trước khá dễ dàng.

Sau 2 bàn thắng, Lào bất ngờ chơi chùng xuống tạo cơ hội để Brunei tổ chức tấn công. Phút 44, Brunei có pha dứt điểm nguy hiểm đưa bóng dội xà ngang khung thành bật ra.

Song, tuyển Brunei cũng tìm được bàn gỡ chỉ sau đó hơn 1 phút. Phút 45+1, Haziq Syamra đã tận dụng thời cơ để ghi bàn cho đội bóng áo vàng, sau tình huống mà các hậu vệ Lào tỏ ra thiếu tập trung.

Sau giờ nghỉ, Lào lại dâng lên tấn công và có thêm bàn thắng. Phút 66, đội bóng áo đỏ một lần nữa ghi bàn sau 2 cú dứt điểm. Bounkong sút cực căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Brunei không thể bắt dính. Bóng bật ra tới đúng chỗ Xervanglieng và cầu thủ này dứt điểm tung lưới đối thủ.

Cách biệt lúc này lại là 2 bàn. Tuyển Lào nắm thế chủ động hoàn toàn trong khi Brunei không tạo được những cơ hội thật sự rõ ràng. Trong những phút còn lại, Lào vẫn dứt điểm nhiều hơn, chỉ tiếc là không ghi thêm bàn thắng.

Dù vậy, chiến thắng 3-1 vẫn là đủ để tuyển Lào hưởng trọn niềm vui trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup. Họ đã có chiên thắng khá dễ dàng và thuyết phục.

Chiến thắng này sẽ giúp tuyển Lào nắm lợi thế trong cuộc đua tranh vé đi tiếp trước khi họ chạm trán chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc).

Hạng Division 2 ở giải FIFA ASEAN Cup là sân chơi dành cho nhóm đội tuyển có thứ hạng thấp hơn trong khu vực, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm cho các nền bóng đá đang phát triển. Với Lào, việc giành chiến thắng ngay trận ra quân càng có ý nghĩa khi họ đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A.

Thể thức giải đấu khiến mỗi trận đấu đều có giá trị quan trọng, đặc biệt khi Lào còn phải đối đầu Hồng Kông, đội chủ nhà được đánh giá là đối thủ đáng gờm hơn Brunei. Nếu tiếp tục duy trì khả năng tạo cơ hội như trận mở màn, Lào hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng ở trận tiếp theo.