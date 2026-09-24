Thủ môn Lê Giang Patrik bất ngờ xuất hiện trên trang chủ FIFA

FIFA viết về hành trình sự nghiệp của thủ môn Lê Giang Patrik.

Mới đây, trang chủ chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đăng tải bài viết chú ý về thủ môn Patrik Lê Giang. Dưới góc nhìn từ FIFA, người gác đền 34 tuổi mang một câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt.

Đánh giá về tuyển thủ Việt Nam, FIFA dành sự tôn trọng lớn cho sự kiên trì của anh khi dành hơn 3 năm bền bỉ thi đấu tại V.League để chờ đợi cơ hội cống hiến. Bên cạnh đó, FIFA cũng nhấn mạnh mối duyên kỳ diệu giữa anh và HLV thủ môn Lee Woon-jae - người từng loại thần tượng Gianluigi Buffon tại World Cup 2002 và nay lại là người trực tiếp uốn nắn Lê Giang ở tuyển Việt Nam.

Nói về cơ duyên đến với trái bóng tròn, Patrik Lê Giang chia sẻ rằng người hùng lớn nhất trong lòng anh không phải các siêu sao thế giới mà chính là anh trai Emil Lê Giang. Cùng sinh ra tại Lučenec (Slovakia), anh bước vào thế giới túc cầu bằng chính những bước chân nối gót anh trai, trước khi bắt đầu thần tượng hai huyền thoại gác đền Gianluigi Buffon và Iker Casillas. Trưởng thành từ lò đào tạo MŠK Žilina và từng nhận được sự dìu dắt từ người đàn anh Martin Dúbravka, anh trải qua nhiều năm chinh chiến tại Slovakia và Cộng hòa Séc trước khi đưa ra quyết định chuyển sang châu Á.

Lê Giang Patrik nuôi dưỡng niềm đam mê trái bóng từ người anh trai của mình (Ảnh: FIFA)

Năm 2023, anh trở về Việt Nam - quê hương của cha mình. Phải trải qua hành trình dài hơn ba năm kiên trì chờ đợi nhập quốc tịch, sự nỗ lực của anh mới được đền đáp bằng một suất triệu tập chính thức. "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó rất lâu, nhưng có lẽ chính vì thế mà khi nó đến, nó lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Giấc mơ của tôi mất hơn ba năm ở Việt Nam, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng", Lê Giang xúc động nhớ lại.

Đáng chú ý, hành trình này còn dẫn lối anh đến một mối nhân duyên kỳ lạ. Gần 25 năm trước, khi còn là một cậu bé ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi FIFA World Cup 2002, Lê Giang đã chứng kiến thủ môn Lee Woon-jae thi đấu xuất thần giúp Hàn Quốc đánh bại tuyển Ý của Buffon. Giờ đây, định mệnh đưa huyền thoại người Hàn Quốc trở thành HLV thủ môn của anh ở đội tuyển quốc gia. Anh bộc bạch với FIFA: "Cuộc sống đã gắn kết chúng tôi theo một cách thật kỳ diệu. Giờ đây Lee Woon-jae là HLV của tôi ở tuyển Việt Nam. Được tập luyện và học hỏi từ ông ấy mỗi ngày là một vinh dự lớn đối với tôi".

Hiện tại, người gác đền của CLB Công An TP.HCM đang dồn toàn bộ sự tập trung cho thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026. Anh đánh giá cao tầm vóc của giải đấu khi nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, mang đến cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á thể hiện năng lực với bóng đá thế giới. Rơi vào Bảng B (thi đấu tại Indonesia) cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, anh dự đoán đây sẽ là bảng đấu vô cùng gay kấn nhưng cũng là những trận đấu mà mọi cầu thủ đều khao khát thể hiện.

Dù tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với vị thế nhà vô địch ASEAN Cup, Lê Giang Patrik vẫn giữ sự khiêm tốn cần thiết. Anh khẳng định toàn đội phải tôn trọng mọi đối thủ, giữ sự tập trung và kiểm soát tốt những gì trong khả năng. Với cá nhân mình, mục tiêu của anh đơn giản là không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến tất cả những gì có thể cho màu áo quốc gia.

Lê Giang Patrik bước vào hành trình FIFA ASEAN Cup cùng tuyển Việt Nam (Ảnh: FIFA)

Tuy nhiên, khát vọng của thủ môn gốc Việt không chỉ dừng lại ở phạm vi một giải đấu. Anh nhìn thấy tiềm năng to lớn của bóng đá Việt Nam và mong muốn đóng góp vào sự phát triển lâu dài. "Hy vọng lớn nhất của tôi là được thấy bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và vươn tới đúng tiềm năng của mình. Đất nước này sở hữu niềm đam mê và tài năng phi thường, và tôi muốn thấy điều đó chuyển hóa thành thành công lâu dài", Lê Giang nhấn mạnh.

Khép lại bài viết trên trang chủ FIFA, người gác đền của tuyển Việt Nam gửi gắm quan điểm: "Đối với tôi, di sản không chỉ là danh hiệu, những trận giữ sạch lưới hay các giải thưởng cá nhân. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng. Những gì còn lại sau đó mới là điều quan trọng hơn cả".