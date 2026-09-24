Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh gia đình khiêu vũ: Bé Kubi đỉnh cao thần thái "con nhà nòi"!

Mê đắm bộ ảnh của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển.

Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển vừa thu hút sự chú ý khi tung bộ ảnh khiêu vũ gia đình đầy ấn tượng, thể hiện phong cách thanh lịch, thần thái và đầy tính nghệ thuật. Trong không gian nhiếp ảnh tối giản với tông màu đen - trắng chủ đạo, cả 5 thành viên đã có sự kết hợp trang phục vô cùng ăn ý. Khánh Thi quyến rũ và thanh lịch trong chiếc váy đuôi xòe đen chấm bi phối phần tay bồng xuyên thấu tinh tế. Sát cánh bên cô, Phan Hiển cùng cậu con trai cả Kubi xuất hiện lịch lãm đúng chuẩn các vũ công dancesport chuyên nghiệp trong trang phục gile đen kết hợp sơ mi trắng, trong khi hai cô con gái nhỏ Anna và Lisa lại mang đến nét ngây thơ, tinh khôi với những chiếc váy xòe sắc trắng.

Không chỉ dừng lại ở góc độ visual, bộ ảnh còn ghi dấu ấn đậm nét bởi "chất" chuyên môn khi Khánh Thi, Phan Hiển và Kubi liên tục phô diễn những động tác khiêu vũ uyển chuyển, dứt khoát với tư thế tay chân giơ cao đúng chuẩn kỹ thuật đỉnh cao. Đặc biệt, khoảnh khắc cả gia đình nắm tay nhau đứng thành hàng ngang cùng nở nụ cười rạng rỡ đã truyền tải trọn vẹn thông điệp về một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương và sự gắn kết.

Đằng sau thần thái rạng rỡ ấy là một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ cho nền thể thao nước nhà của hai vợ chồng kiện tướng. Khánh Thi (sinh năm 1982) từ lâu đã được mệnh danh là "nữ hoàng dancesport" Việt Nam – người đặt nền móng, truyền cảm hứng và đưa bộ môn khiêu vũ thể thao phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, cô đang đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như Trọng tài quốc tế, Huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đồng hành cùng cô là Phan Hiển (Nguyễn Đoàn Minh Trường, sinh năm 1993) – từ một cậu học trò tài năng trở thành bạn nhảy ăn ý và sau này là người bạn đời tri kỷ. Anh là vận động viên đỉnh cao của dancesport Việt Nam, từng mang về vô số tấm huy chương vàng danh giá tại các kỳ SEA Games cũng như các giải đấu quốc tế.

Không chỉ gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp, tổ ấm của cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi các con đều sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật. Con cả Kubi (Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015) được xem là "bản sao nâng cấp" khi thừa hưởng trọn vẹn gen vô địch từ bố mẹ. Tập luyện dancesport từ sớm, Kubi sở hữu lực nhảy tốt, kỹ thuật điêu luyện cùng thần thái trình diễn vô cùng tự tin, làm chủ sân khấu như một vũ công chuyên nghiệp. Cậu bé từng xuất sắc 2 lần liên tiếp bước lên ngôi vô địch thế giới hạng tuổi Thiếu nhi (Syllabus World Championship) cùng hàng loạt huy chương vàng châu Á. Trong khi đó, cô con gái thứ hai Anna (Vương Diễm, sinh năm 2018) sở hữu ngoại hình xinh xắn, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Thành viên nhỏ tuổi nhất nhà là bé Lisa (Thùy Linh, sinh năm 2023) với vẻ ngoài đáng yêu như một bé búp bê, luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ.

Ảnh: FBNV