Sáng 24/9, 4 bông hồng của đội tuyển Rowing Việt Nam gồm Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã mang về thêm một tấm HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau màn tranh tài đầy nỗ lực ở chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.

Bước vào chung kết A tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, bốn tay chèo Việt Nam thi đấu quyết tâm trước các đối thủ mạnh của châu lục. Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui duy trì nỗ lực trong suốt đường đua và cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành HCĐ.

4 cô gái rowing Việt Nam vượt chông gai giành huy chương ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng) (Ảnh: Bùi Lượng) (Ảnh: Bùi Lượng)

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chỉ kém Uzbekistan 5 giây, cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội ở nhóm đầu. Tấm huy chương càng đáng ghi nhận khi các tay chèo Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện lịch trình bị thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, họ là các tay chèo hạng nhẹ phải thi đấu với các tay chèo hạng nặng. Không những thế năm nay nhiều VĐV của Nga đã nhập tịch thi đấu cho Uzbekistan và một số đội khác nên càng khó khăn cho các VĐV Việt Nam.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, Ban tổ chức ASIAD 20 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, 23 và 24/9. Việc lịch thi đấu bị dồn khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị giữa các lượt đua của VĐV bị rút ngắn đáng kể. Trước khi bước vào chung kết, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã thi đấu vòng loại nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo vào sáng 23/9. Chỉ một ngày sau, các VĐV tiếp tục bước vào cuộc đua tranh huy chương.